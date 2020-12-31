Yunanistan muhalefetinden Miçotakis’e tepki: Devlet yetkililerinin aşılanmasını durduruldu

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:04

Yunanistan’da koronavirüs aşı uygulamaları sırasında, ilk aşıyı vurulan başbakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerine muhalefet tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan hükümet yetkililerinin aşı fotoğraflarına, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinden gelen tepkiler üzerine, Hükümet sözcüsü yardımcısı Aristotelia Peloni, Parapolitika radyosuna demeç verdi. Peloni, "Bu (aşılama) özçekimleri yanlıştı” diyerek üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasının dün durdurulduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFI PAYLAŞMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı ile 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada “Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bugün bizimle aşı olacak” ifadelerini kullanmıştı.