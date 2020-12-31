Yunanistan muhalefetinden Miçotakis’e tepki: Devlet yetkililerinin aşılanmasını durduruldu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüs aşısını ilk olanlar arasında yer alması eleştirilere neden oldu. Yunanistan hükümeti, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinin tepkisi sonrasında üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasını durdurduğunu açıkladı.

DHA
31 Aralık 2020 Perşembe, 09:04
Yunanistan muhalefetinden Miçotakis’e tepki: Devlet yetkililerinin aşılanmasını durduruldu
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Yunanistan’da koronavirüs aşı uygulamaları sırasında, ilk aşıyı vurulan başbakan ve diğer üst düzey hükümet yetkililerine muhalefet tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan hükümet yetkililerinin aşı fotoğraflarına, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinden gelen tepkiler üzerine, Hükümet sözcüsü yardımcısı Aristotelia Peloni, Parapolitika radyosuna  demeç verdi. Peloni, "Bu (aşılama) özçekimleri yanlıştı” diyerek üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasının dün durdurulduğunu açıkladı. 

FOTOĞRAFI PAYLAŞMASI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı ile 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada “Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bugün bizimle aşı olacak” ifadelerini kullanmıştı.


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