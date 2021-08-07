Yunanistan'da orman yangınları: Evia adasından yüzlerce kişi tahliye edildi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:02

AFP Yangınların en büyüklerinden biri, başkent Atina'nın yakınlarındaki Evia adasında meydana geldi

Yunanistan'da hemen hemen tüm ülke çapında çıkan yangınların sonucunda yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yangınların 38 dereceye varan sıcaklık ve rüzgarla birlikte Cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Henüz toplam bir bilanço çıkarılmamasına karşın, ilk rakamlar yangınlarda 550-600 bin dönüm ormanlık alanın yok olduğunu gösteriyor.

İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.

Özellikle Evia adasının kuzeyindeki sayfiye yerlerini terk eden yüzlerce yangınzede, sahile yanaşan iki feribot tarafından güvenli yerlere sevk edildi.

GÖNÜLLÜ İTAFİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle yanan evlerin, araçların ve telef olan hayvanların sayısının "yüzlerce" olması bekleniyor.

38 yaşında bir gönüllü itfaiyeci elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle dört itfaiyeci de solunum sorunları yaşıyor, itfaiyecilerden ikisi yoğun bakımda.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden havalanan onlarca yangın söndürme uçağı ve helikopter yer yer aniden çıkan 55 yangını söndürmeye çalıştılar.

EPA Atina'nın kuzey bölgelerinden yaşayan bir kişi, yangının küle çevirdiği yerlere bakıyor

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bugün Atina'nın kuzey semtlerinden başka, Yunanistan'ın orta kesiminde Ege'ye bakan Evia adasındaki yangın ile Mora yarımadasındaki Helia ve Mani bölgelerindeki yangınlar, rüzgarın estiği yöne göre yöredeki evleri tehdit etmeye devam ediyor.

Yer yer trafiğe kapatılan Atina-Selanik karayoluna ek olarak tren seferleri de iptal edildi. Mora'da çıkan yangınlardan dolayı, güneye doğru uzanan Korent-Tripoli-Sparti karayolu da yer yer trafiğe kapatılıyor.

AFP Evia adasından yüzlerce kişi feribotlarla tahliye edildi

Marmaris'in karşısındaki turistik Rodos adasında ise esen şiddetli rüzgarlardan dolayı "teyakkuz" durumuna geçildi ve cep telefonlarından yayınlanan 112 no'lu çağrılarla halkın ve yabancı turistlerin "son derece dikkatli olmaları" istendi.

Hava şartlarının bir gün öncesine göre daha yumuşak seyretmesi itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırıyor.

Rüzgarın 8 şiddetinden 5-6 şiddetine düşmesi ve akşama doğru daha da düşeceğinin tahmin edilmesi, yangınların bugün büyük ölçüde kontrol altına alınacağına ilişkin ümitleri de artırdı.

Reuters Yangına yakalananlar hayvanlarını da tahliye etmeye çalıştı

MISIR YUNANİSTAN'A 3 HELİKOPTER GÖNDERDİ

Yunanistan'ın talebi üzerine ülkeye gelen yabancı yangın söndürme ekiplerine bir yenisi daha eklendi.

Mısır Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır hava kuvvetlerine bağlı 3 helikopter Yunanistan'a gönderildi.

Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına Yunan itfaiye birimleri ve silahlı kuvvetlerinden başka Romanya, Hırvatistan, Fransa, İsveç, İsviçre, Kıbrıs, Ukrayna, İsrail, Rusya ve ABD'nin havadan ve karadan müdahale edebilecek ekipleri yer alıyor.

Yunan TV kanalları ve radyo istasyonları, gece gündüz kesintisiz olarak yangın yerlerinden canlı yayınlar yapıyor.

Yangın bölgelerini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Mitsotakis, halkın sabırlı, dikkatli ve serinkanlı olması çağrılarını yinelerken; Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellaropoulou, tedavi altında bulunan yararlıları ziyaret etti.