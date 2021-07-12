Yunanistan'dan sağlık çalışanları için aşı kararı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:03

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis halka sesleniş konuşmasında, ülkedeki aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.Gerek özel, gerekse kamudaki sağlık çalışanlarına 1 Eylül'den itibaren mecburi aşılama getirileceğini belirten Miçotakis, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan dijital Covid-19 sertifikasının gelecek günlerde Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını aktardı.

SADECE AŞILI KİŞİLER GİREBİLECEK

Kadrolu veya kadrosuz tüm askeri personelin bulunduğu görev biriminde kurulacak alanlarda aşılanacağını dile getiren Miçotakis; tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini aktardı.

MİÇOTAKİS TARİH VERDİ

Miçotakis ayrıca, ağustos sonuna kadar halkın en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurguladı.Huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirileceğini söyleyen Miçotakis, aşılanmayan huzurevi personelinin 16 Ağustos'tan itibaren açığa alınacağını kaydetti.