Yunanistan'dan sağlık çalışanları için aşı kararı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısını yaptırmalarının zorunlu olacağını söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis halka sesleniş konuşmasında, ülkedeki aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu.Gerek özel, gerekse kamudaki sağlık çalışanlarına 1 Eylül'den itibaren mecburi aşılama getirileceğini belirten Miçotakis, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan dijital Covid-19 sertifikasının gelecek günlerde Yunanistan'da da uygulanmaya başlanacağını aktardı.
SADECE AŞILI KİŞİLER GİREBİLECEK
Kadrolu veya kadrosuz tüm askeri personelin bulunduğu görev biriminde kurulacak alanlarda aşılanacağını dile getiren Miçotakis; tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verileceğini aktardı.
MİÇOTAKİS TARİH VERDİ
Miçotakis ayrıca, ağustos sonuna kadar halkın en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini vurguladı.Huzurevi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirileceğini söyleyen Miçotakis, aşılanmayan huzurevi personelinin 16 Ağustos'tan itibaren açığa alınacağını kaydetti.
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