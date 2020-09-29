Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor

29 Eylül 2020 Salı, 09:12

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün saat 11.00'de açıklayacağı YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi yurt içi piyasaların odağında bulunuyor.

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve ilkeler de yer alacak.

Analistler, programın, piyasalar için öngörülebilirliği artırması bakımında oldukça önemli olduğunu belirterek, sektörel bazlı hedeflerin belirlemesi nedeniyle pay piyasalarının da gündeminde bulunduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda dün artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlendi. Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve ekonomiye teşviklerin devam edeceği beklentileri pay piyasalarının pozitif seyrindeki en önemli etken oldu.

ABD'de, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerle Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni bir teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu söylemesinin ardından piyasalardaki pozitif hava devam ederken, bugün ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması takip edilecek.

Yapılan son anketlerde Biden'ın, Trump'ın sadece yüzde 2 önünde olması ve Trump'ın rakibiyle arayı kapatması nedeniyle tartışmaların öneminin arttığı belirtiliyor.

Avrupa borsalarında dün alımların güçlendiği, avro/dolar paritesinin ise düşüş eğilimini sonlandırarak 1,16-1,17 bandında dengelendiği görüldü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomideki toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olduklarını söylemesi sonrası pay piyasalarında yüzde 3'ü aşan yükselişler dikkati çekti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121,17 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 7,8041'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde gözlerin YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini ifade ederek, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro bölgesi eylül ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları

17.00 ABD, eylül ayı tüketici güven endeksi