Yurtdışına çıkanlar PCR testi için IBAN’a para yatıracak

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç “Önce ücretsiz vereceklerini söyledikleri maskeye, şimdi de Covid-19 PCR testine ücret geldi. Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkacak tüm vatandaşları turist olarak görüp sağlık turizmi kapsamında kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi üzerinden IBAN numarası göndermiştir. Oysa 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu durumda Sağlık Bakanlığı, GSS kapsamında olan kişilerden IBAN numarası üzerinden test ücreti talep edemez” dediler.

Dr. Demir ve Kılıç, özetle şunları kaydetti: “IBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesi, durumu fırsata dönüştürme girişimidir. Antikor testleri için de özel sağlık kuruluşlarının fark ücreti alabilmesine göz yuman Sağlık Bakanlığı’nın zaten ücreti SGK tarafından ödenen PCR testinden de fark ücreti talep etmesi fırsatçılıktır. Ayrıca, 9 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile Covid-19 ön tanılı/tanılı hastalar, acil hal tanımı içerisine ve ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın, hangi gerekçeler ile PCR testi için IBAN üzerinden para istediğini kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir. Genel sağlık sigortalısı kişiler için istenen Covid-19 testlerinin ücreti tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına SGK tarafından ödenmektedir. Ancak pandemi sonrasında GSS kapsamında olmayan vatandaşlar için bu bedel talep edilebilir.”