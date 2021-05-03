Yurttaş, personel sınavında yeterli puan almasına rağmen işe kabul edilmedi
Personel olmak için sınava girerek yeterli puanları aldığını savunan ancak işe alınmayan Aziz Taş adlı yurttaş, kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli alımında usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen mart ayında itfaiye personeli alımı için başvuru açıldı. İtfaiyeci olmak için müracaat eden 375 kişiden 75’i mülakat sonunda işe alındı. İşe alınanların torpil ile yerleştirildiğini savunan Taş, “iki ay önce 75 kişilik itfaiye eri için müracat açıldı. KPPS puanım 86 puanken, sözlü mülakatta da dört sorudan üçüne doğru yanıt verdim. Parkurda da hiçbir takılma yaşamadım. Ortalamam 86 olması gerekirken başarı puanım 74 olarak açıklandı ve yedek 43. sıraya yerleştirildim. Ancak kazanan 75 kişinin arasında arkadaşlarım da vardı. Aynı okul mezunuyuz. Parkuru bitiremeyen sınavda başarılı olamayanlar var. Kabul edilebilir gibi değil. Burada torpil, adam kayırma var. Kadroları daha önceden belirlemişler. Belediyedeki yetkililerle görüşmek istediğimde konuşamadık bile. Hukuki yollara başvursak mahkemeden ‘Bir yıldan önce yanıt gelmez’ diyor. Maddiyatımı zorlayıp yine de davamı açacağım” dedi. Taş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne itirazda da bulundu. Taş’a verilen yanıtta, yerleştirmelerin usulüne uygun yapıldığı savunuldu.
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