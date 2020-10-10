Yurttaşlar, ‘Tarikatlar kapatılsın’ dedi
AKP’ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi OPTİMAR’ın her ay yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasına göre toplumun büyük çoğunluğu cemaat ve tarikatların zararlı olduğunu ve yasaklanması gerektiği görüşünü savunuyor.
Ankete katılan AKP seçmeninin yüzde 46.9’u cemaat ve tarikatlar kapatılsın derken, CHP seçmeninde bu oran yüzde 70’e çıkıyor.
“Cemaat ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz” yönündeki soruya katılımcıların yüzde 57.2’si “toplum için zararlılar, yasaklanmalı” yanıtı verdi. Ne faydalı ne zararlıdırlar diyenlerin oranı yüzde 14.7 olurken, “toplum için faydalılar, olması gerekir” diyenlerin oranı yüzde 11.6’da kaldı. Oy verdikleri partilere göre yapılan dağılımda ise ortaya ilginç sonuçlar çıktı. 24 Haziran seçimlerinde MHP’ye oy vermiş olanlar arasında yüzde 68’lik bir kesim cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtti. “Cemaat ve tarikatları denetleyen bir kurum olmalı mı” sorusuna ise yüzde 65.9’luk kesim “evet” yanıtını verdi.
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