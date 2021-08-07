Yusuf Güney'den yeni açıklama: Özür dileyeceğim

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:59

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek verenlerle tartışma yaşayan ve havaya ateş açan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

“ÖZÜR DİLEYECEĞİM”

Bu gerginliğin ardından gönüllü orman işçisi olduğunu ifade eden Güney, İstanbul'da konserdeyken yangın haberini duyunca yangın tüplerini alarak bölgeye ulaştığını ve yangınların insanüstü bir güçle önlendiğini vurguladı. İki gündür kamuoyunu meşgul eden üzüncü olay yaşandığına değinen Güney, "Kimse uyumuyordu, yangınla mücadele edenlerin hakları ödenmez. Buraya geldiğimde talihsiz bir şey yaşandı. Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk. Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz. Hepimiz aynı amaç için buradayız. Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat göreceğim, gerekirse özür dileyeceğim. Birlik ve beraberlikte kötü günleri çabuk atlatacağız" diye konuştu.

Bu sözlerinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, sanatçı Güney'e orman işçisi yeleği ve şapkası hediye etti.

NE OLMUŞTU?

Yusuf Güney’in, Manavgat’ta kendisinin gösterdiği yerlere müdahale etmeyen yangın söndürme ekipleriyle tartıştıktan sonra havaya ateş açtı. Güney, gözaltına alındı. Olay sonrası taraflar karşılıklı bir birinden şikayetçi oldu.