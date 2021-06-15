Yusuf yazıcı ve İrfan Can Kahveci milli takım antrenmanına damga vurdu
A Milli Takım, Çarşamba akşamı oynayacağı Galler maçının hazırlıklarını sürdürdü.
EURO 2020'ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan Türkiye, Çarşamba akşamı karşılaşacağı Galler'e sıkı hazırlanıyor.
Milli takım'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şut çalışmaları dikkat çekti. Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci'nin attığı goller sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o anlar:
?? Yusuf Yazıcı— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) June 15, 2021
?? İrfan Can Kahveci pic.twitter.com/fR4BKzk27D
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