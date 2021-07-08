Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın

08 Temmuz 2021 Perşembe, 21:19

Yangın 18.40 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Esas Holding'e ait 41 Burda isimli alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restorandan alevler yükselmeye başladı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çıkan alevleri gören restoran çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

MÜŞTERİLER KORKUYLA İZLEDİ



Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. AVM içindeki müşteriler yangını korku dolu gözlerle izledi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

