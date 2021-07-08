Yüzlerce müşteri içerideyken, AVM'de korkutan yangın
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezinde, yüzlerce müşteri içerideyken yangın çıktı. Bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar meydana geldi
Yangın 18.40 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Esas Holding'e ait 41 Burda isimli alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restorandan alevler yükselmeye başladı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Çıkan alevleri gören restoran çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
MÜŞTERİLER KORKUYLA İZLEDİ
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin
müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Meydana gelen
olayda yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. AVM içindeki müşteriler
yangını korku dolu gözlerle izledi.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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