'Yüzleşme' prömiyerini CerModern’de yapıyor

07 Eylül 2021 Salı, 16:26

Yazar ve tiyatro eleştirmeni Zehra İpşiroğlu tarafından kaleme alınan; Zehra İpşiroğlu, Deniz Şengenç ve Onur Gazdağ tarafından yönetilen oyun 7 Eylül’de (bu akşam) CerModern’de ilk kez seyirciyle buluşuyor.



Zehra İpşiroğlu’nun gerçek yaşam öykülerinden ilhamla kaleme aldığı belgesel-romanı "Haneye Tecavüz"den uyarladığı “Yüzleşme”, kadına yönelik şiddetin bu çok yönlülüğüne ve kadınları çevreleyen ataerkil kalıplara odaklanıyor. Tek perdelik oyun Özlem, Sibel ve Serra adındaki üç karakterin kendi ağızlarından anlattığı şiddet öyküleri, modern dans performansı ve atmosferik videolar ile seslerden oluşuyor.

ŞİDDET YAŞAMIN HER ALANINDA

Oyunda yer alan karakterler arasındaki bağlar, toplumsal yaşamın her alanında karşılaşılabilen kadına yönelik şiddetin etrafında bir araya geliyor. Farklı sosyal gruplardan gelseler de öyküde yer alan karakterler, benzer kalıplarla şekillenen şiddet temasıyla birbirlerine yaklaşıyor. “Yüzleşme” bu yakınlaşmayı merkeze alarak ataerkil kalıpların kadınların yaşamındaki baskılayıcı etkisine itiraz ederken, bu kalıpları yıkmanın mümkün olup olmadığını tartışmaya açıyor.

Oyunda Özlem karakterine Arzum Gökçe, Sibel karakterine Başak Vural, Serra karakterine Aylin Saraç hayat veriyor. Modern dans performansıyla Dilara Umay Koyuncu oyunda yer alıyor.

SANAT HER ŞEYE RAĞMEN SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl başlayan koronavirüs pandemisi ve alınan tedbirler nedeniyle tiyatrolar uzun süre kapanmak zorunda kalsa da “Yüzleşme” bu süreçte uzaktan çalışma yöntemiyle üretildi. Çalışmaları bir süre çevrimiçi ortamda yürütülen oyun, kısıtlamaların azaldığı dönemde sıkı önlemlerle hazırlıklarını Ankara’da Aralık Sahne’de yüz yüze sürdürdü. 7 Eylül’de CerModern’de yapılacak prömiyer de mevcut tedbirlere uygun şartlarda gerçekleştirilecek.

