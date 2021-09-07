'Yüzleşme' prömiyerini CerModern’de yapıyor
Zehra İpşiroğlu’nun "Haneye Tecavüz" adlı belgesel-romanından uyarlanan “Yüzleşme” adlı oyun, Ankara CerModern’de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yazar ve tiyatro eleştirmeni Zehra İpşiroğlu tarafından kaleme alınan; Zehra İpşiroğlu, Deniz Şengenç ve Onur Gazdağ tarafından yönetilen oyun 7 Eylül’de (bu akşam) CerModern’de ilk kez seyirciyle buluşuyor.
Zehra İpşiroğlu’nun gerçek yaşam öykülerinden ilhamla kaleme aldığı belgesel-romanı "Haneye Tecavüz"den uyarladığı “Yüzleşme”, kadına yönelik şiddetin bu çok yönlülüğüne ve kadınları çevreleyen ataerkil kalıplara odaklanıyor. Tek perdelik oyun Özlem, Sibel ve Serra adındaki üç karakterin kendi ağızlarından anlattığı şiddet öyküleri, modern dans performansı ve atmosferik videolar ile seslerden oluşuyor.
ŞİDDET YAŞAMIN HER ALANINDA
Oyunda yer alan karakterler arasındaki bağlar, toplumsal yaşamın her alanında karşılaşılabilen kadına yönelik şiddetin etrafında bir araya geliyor. Farklı sosyal gruplardan gelseler de öyküde yer alan karakterler, benzer kalıplarla şekillenen şiddet temasıyla birbirlerine yaklaşıyor. “Yüzleşme” bu yakınlaşmayı merkeze alarak ataerkil kalıpların kadınların yaşamındaki baskılayıcı etkisine itiraz ederken, bu kalıpları yıkmanın mümkün olup olmadığını tartışmaya açıyor.
Oyunda Özlem karakterine Arzum Gökçe, Sibel karakterine Başak Vural, Serra karakterine Aylin Saraç hayat veriyor. Modern dans performansıyla Dilara Umay Koyuncu oyunda yer alıyor.
SANAT HER ŞEYE RAĞMEN SÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıl başlayan koronavirüs pandemisi ve alınan tedbirler nedeniyle tiyatrolar uzun süre kapanmak zorunda kalsa da “Yüzleşme” bu süreçte uzaktan çalışma yöntemiyle üretildi. Çalışmaları bir süre çevrimiçi ortamda yürütülen oyun, kısıtlamaların azaldığı dönemde sıkı önlemlerle hazırlıklarını Ankara’da Aralık Sahne’de yüz yüze sürdürdü. 7 Eylül’de CerModern’de yapılacak prömiyer de mevcut tedbirlere uygun şartlarda gerçekleştirilecek.
Video Haberler
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Devlette yeni döneme hazırlık
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası