Yüzüklerin Efendisi hayranları Amazon dizisinde çıplaklık istemiyor
J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanacak ve Amazon Prime Video'da yayımlanacak diziye yönelik Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) hayranları imza kampanyası başlattı. Hayranlar dizide çıplaklık kullanılmamasını talep ediyor.
Screen Rant'in haberine göre Catholic Memes isimli bir grubun Change.org'da başlattığı imza kampanyası Amazon'u ekranlara açık sahneler getirmemeye çağırıyor.
Söz konusu kampanyanın dizinin Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde gerçekleştirilen çekimleri sırasında oyuncu kadrosuna yapılan çıplaklık uyarısından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre oyunculara kısmi ya da tam çıplaklığa dair rahat olmaları söylendi.
32 BİNİN ÜZERİNDE İMZA TOPLANDI
Öte yandan Jennifer Ward-Lealand'in samimiyet koordinatörü olarak diziye dahil edilmesi de iddiaya kanıt olarak gösteriliyor. Amazon ve yönetmen J.A. Bayona'ya seslenen imza kampanyası 32 binin üstünde kişinin desteğini aldı.
İmza kampanyası metninde şu ifadeler yer alıyor:
Amazon Prime, film üçlemesinin öncesinde geçecek Yüzüklerin Efendisi dizisine sahip. 'Samimiyet koordinatörü' işe aldılar ve oyunculardan çıplak sahneleri çekerken rahat olmalarını istediler. Tolkien'in çalışmaları ahlaki açıdan güvenli ve Hıristiyan sembolizmiyle dolu. O dindar bir Katolik'ti ve mirasının gereksiz çıplaklıkla hatta en ufak bir çıplaklıkla lekelenmesine gerek yok. Tolkien'in yaratımları her zaman aile dostu olmuştur, onu bu şekilde tutun.
BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Kampanyanın Bayona ya da Amazon'un dikkatini çekip çekmediği henüz bilinmiyor. Amazon'un dizi uyarlaması Tolkien'in eserlerinin telif haklarını elinde bulunduran ve yazarın mülkiyetini yöneten Tolkien Estate tarafından denetleniyor ancak dizide ne düzeyde çıplaklık olacağı belirsizliğini koruyor.
Açık çıplaklık içermeyen eserlerden uyarlanacak dizinin aslına sadık kalması bekleniyor ancak dizi yayımlanana kadar bu belirsizlik devam edecek gibi görünüyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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