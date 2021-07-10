Yüzüklerin Efendisi'nin Samwise'ı Sean Astin'den dizi açıklaması
Oyuncu Sean Astin, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin harika olacağını düşündüğünü söyledi. "Dizinin üzerinde uzun zamandır hazırlanılıyor" diyen Astin'in bu açıklaması, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını heyecanlandırdı.
Son olarak büyük bir televizyon dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacağı açıklanan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Samwise Gamgee karakterini canlandıran oyuncu Sean Astin, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin harika olacağını düşündüğünü açıkladı.
ComingSoon.net.'e konuşan ünlü oyuncu, 2002 yılında filmin yeniden çevriminin, 2020-2021 gibi geleceğini tahmin ettiğini belirtti. Tahminiyle ilgili, "Bu öngörüye sahibim" diyen Astin, izleyicilerin sevdikleri yapımları nesiller boyu deneyimlemek istediklerine inandığını aktardı.
Devam filmlerini ve yeniden çevrimleri desteklediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Birçok izleyici 'Neden bir klasiği yeniden çekmek isteyesiniz ki?' diye düşünüyor. Klasikler zaman kalacak. Ama belki birileri ilginç bir şey yapar. Eğer kötüyse izlemezsiniz" dedi.
Astin, yapılan hazırlıklar ve dahil olan insanlar nedeniyle dizinin başarılı olacağından emin olduğunu da belirtti.
Bu yılın sonlarında veya 2022'nin başlarında Amazon Prime Video'da gösterime girmesi beklenen ve ilk sezonu sekiz bölümden oluşan dizinin hikâyesi, J.R.R. Tolkien'in Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi'nde işlediği olaylardan binlerce yıl öncesinde geçecek. İlk sezonunun maliyeti yaklaşık 465 milyon dolar olan dizide Cynthia Addai-Robinson, Joseph Mawle, Sir Lenny Henry, Peter Mullan ve Morfydd Clark gibi isimler rol alacak.
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