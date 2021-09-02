Zihinsel engelli Hüseyin Şen ölü bulundu

Burdur'da 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Hüseyin Şen'in (80), dere yatağında cansız bedeni bulundu.

DHA
02 Eylül 2021 Perşembe, 16:34
Zihinsel engelli Hüseyin Şen ölü bulundu
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Burdur Yassıgüme Köyü'nde yalnız yaşayan zihinsel engelli Hüseyin Şen'den, 3 gündür haber alamayan yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmasının ardından çalışma başlatıldı.

Arama çalışmaları sürerken, Yassıgüme köyü üst tarafındaki Karılcak mevkiinde Hüseyin Şen'in cansız bedeni köylüler tarafından dere yatağı içerisinde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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