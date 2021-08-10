Hadımköy'de kaybolan kız çocukları: Baba Memiş, "Kore" iddialarını yalanladı

10 Ağustos 2021 Salı, 11:23

Hadımköy’de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu bir gün sonra bulundu. Kore dizileri izleyen ve müziklerini dinledikleri öne sürülen kızların Güney Kore’ye gitmeye çalıştıkları iddia edildi.

Kızlardan Nazar Memiş’in babası Özay Memiş ise "Kore" iddialarını yalanladı. Memiş, "Herkesten Allah razı olsun. Hadımköy halkından, Emniyet Müdürlüğümüzden, hepsi çok ilgilendiler. En sonunda bulduk. Evden piknik yapmaya diye çıkıyorlar. ’Evden uzakta piknik yapalım’ diye dolmuşa biniyorlar. ’Nereye gidelim’ diye konuştuktan sonra Avcılara gitmeye karar veriyorlar. Orada da karanlık olunca kalmışlar orada. Korkmuşlar dönememişler. Kore müziklerini seviyormuş. Sordum ben kızıma ama ’Gidemeyiz oraya, nasıl gideceğiz oraya’ diyor. Uzak bir yer olduğunu biliyorlar. Öyle bir şey yokmuş" ifadelerini kullandı.



