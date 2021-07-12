Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden dikkat çeken 'erken seçim' paylaşımı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:35

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda bir dönem Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, Twitter'daki hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. Babuşcu, kamu bankalarında sermaye artırımı olmasının erken seçim işareti olduğu söyledi.

Finansal tablolara göre, kamu bankalarının sermaya ihtiyacı olduğunu ve bunun sebebinin de 2020 yılında kamu bankalarının düşük faizle kredi verdiği dönemde aynı anda sermayenin büyütülmesi olduğunu söyleyen Babuşcu, "seçimin yaklaştığını" iddia etti.

Babuşcu'nun paylaşımı şöyle: