Zonguldak'ta anahtarla 20 otomobili çizen şüpheli yakalandı
Zonguldak'ta park halindeki 20 otomobili anahtarla çizen ve güvenlik kameralarınca tespit edilen N.Ö., daha önce otomobilleri çizdiği otoparka tekrar gelince gözaltına alındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkında araçların anahtarla çizildiğini görenler, polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, tespit edilen N.Ö. adlı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. N.Ö.'nün kent merkezinde de bir aracı anahtarla çizdiği belirlendi, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü otoparkına tekrar gelen N.Ö.'yü, bu kez, güvenlik görevlileri polise teslim etti. Gözaltına alınan N.Ö., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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