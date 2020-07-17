Zuckerberg’den Beyaz Saray’a koronavirüs eleştirisi
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Beyaz Saray’ı koronavirüs ile ilgili alınan önlemler sebebiyle eleştirdi ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Beyaz Saray’ın koronavirüs Görev Gücünün önemli isimlerinden Anthony Stephen Fauci ile bir röportaj gerçekleştirdi.
Zuckerberg 1984'ten beri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Amerikalı hekim ve immünolog olan Fauci ile görüşmesi sırasında Trump yönetimini, koronavirüs ile ilgili alınan önlemler sebebiyle eleştirdi ve hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
36 yaşındaki CEO ABD’deki salgının önlenebilir olduğu görüşünü dile getirerek, salgının ülkede bu boyuta ulaşmasının nedenlerinden biri olarak yeterli miktarda test ekipmanının bulunmamasını gösterdi.
Kamu görevlilerinin hala maske takıp takmama konusunu tartıştığının altını çizen Zuckerberg, bilim insanlarına yeteri kadar kulak verilmediğini öne sürdü.
Zuckerberg’in Dr. Anthony Fauci’nin sorularını yanıtladığı bu röportaj Facebook’tan canlı yayınlandı.
Kaynak: NTV
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