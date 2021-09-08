Zülfü Livaneli, Mikis Theodorakis'e veda töreninden paylaştı: 'Halk yağmur altında onun şarkılarını söylüyor'

08 Eylül 2021 Çarşamba, 16:51

'Zorba the Greek' filminin unutulmaz müziği ile de bilinen Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti.

Zorba (1964), Z (1969) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müzikleriyle de bilinen sanatçı, sadece Yunanistan için değil, dünya müziği için de önemli bir isimdi.

HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

Dünyaca ünlü Yunan bestekâr Mikis Theodorakis'in naaşı Atina Episkoposluğu'nda halkın ziyaretine açıldı. Büyük bestecinin naaşı psikoposluğa geldiğinde, etrafta bekleyenler "ölümsüz" diye bağırarak sanatçıyı alkışladı. Farklı yaşlardaki Yunanlar ve yabancılar, büyük besteci için episkoposluk çevresinde toplandı.

KİLİSEDE VEDA TÖRENİ

Yunanistan Komünist Parti'den yapılan açıklamada Theodorakis için çarşamba günü Atina’da bir veda töreni gerçekleştirileceği, daha sonra da sanatçının cenazesinin Girit’e götürüleceği açıklanmıştı.



Ünlü bestekar için bugün Mitropolis Kilisesi’nde bir veda töreni organize edildi.

LİVANELİ TÖRENE KATILDI

Theodorakis için kilisede düzenlenen törene sanatçı Zülfü Livaneli de katıldı.

Törenin gerçekleştiği kiliseden bir paylaşım yapan Livaneli şu ifadeleri kullandı:



"Mikis Theodorakis’in cenaze töreni Mitropolis Kilisesi’nde gerçekleşiyor. Çok az insan alındı içeriye. Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz."



Theodorakis, 2013 yılında Hanya Belediye Başkanı'na bir mektup yazmış ve babasının da bulunduğu Hanya şehrinde defnedilme isteğini belirtmişti. Theodorakis yazdığı mektupta “Ailem bu isteğimi onaylamıyor ancak kanunlar herkesin kendi bedeninin nereye gömüleceğine karar verebilmesine izin veriyor” ifadelerini kullanmıştı.

