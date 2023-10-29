Begüm Doğan Faralyalı: "Atatürk’ün mirasını yaşatacağız"

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:37

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:44

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Cumhuriyeti, savaşın son çare olarak kullanılması gerektiğine inanan bir lidere, Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olduklarını vurgulayarak “Onun hayali, ülkemizi çağdaş bir ulus olarak yeniden inşa etmek ve modern bir Cumhuriyet kurmaktı. ‘Hayal ettim, hayalimin önündeki manileri tespit ettim. Manileri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti’ demişti sonradan” diye konuştu.

Begüm Doğan Faralyalı, Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin aydınlık geleceğine dair inancı kalbimizde en güçlü şekilde hissederken, dünyada süren savaşlar bize barışın ve barışta ısrar etmenin değerini sürekli olarak hatırlatıyor.

Hayallerimiz değerlerimizi yansıtır. Barışçıl bir toplumun hayalleri, bir arada yaşam ve işbirliği odaklı olur. Değerlerimiz önce hayallerimizi, sonra geleceğimizi belirler. Ortak değerlerimizden aldığımız güçle geleceğe dair daha büyük hayaller kurma ve bu hayalleri gerçekleştirme zamanı. Bilim ve teknolojide liderlik eden, spor ve sanatta zirveye ulaşan, temiz enerji dönüşümünde öncü, herkese fırsatlar sunan, barış dolu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum.

"Atatürk’ün mirasını yaşatacağız"

Doğan Holding’de kurucumuz Aydın Doğan’ın “Türkiye iyi olursa biz de iyi oluruz” sözünü temel felsefemiz olarak benimsedik. İş dünyasının toplumun refahı ve kalkınması için bir itici güç olacağına ve sorumluluk alması gerektiğine her zaman inandık. Değer odaklı bir iş dünyasının sürdürülebilir bir toplum inşa etmede oynadığı kilit rolün farkındayız. Bu bilinçle sürdürülebilirlik, kapsayıcı topluma yatırım gibi değerleri iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirdik.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında toplumumuza ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. İkinci yüzyılda hep birlikte Atatürk’ün mirasını yaşatacağımıza ve onun hayalini gerçekleştirmek için omuz omuza çalışacağımıza yürekten inanıyorum.