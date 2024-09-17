Bitcoin’in altınla korelasyonu negatife döndü

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:38

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:38

ABD merkez bankası Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında merkez bankalarının faiz politikalarını belirleyecekleri toplantılar yaklaştı. ABD merkez bankası Fed’in 2020’den bu yana ilk kez faiz indirmesi beklenen toplantıya sayılı günler kala altın, Bitcoin ve referans endeks S&P 500 gibi varlık sınıflarının hareketleri de yakından takip edilmeye başlandı. Güncel veriler dolar bazında altının bu çeyrekte %10 değer kazanarak rekor seviyelerine ulaştığı bilinirken, Bitcoin ve S&P 500 endeksi altının gerisinde kaldı. Öte yandan Bitcoin’in altınla korelasyonu negatif bölgeye çekilirken Bitcoin ve S&P 500 korelasyonu 23 ayın zirvesine tırmandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Korelasyon verileri farklı varlık sınıflarının birbirlerine göre nasıl davrandıklarını takip etmek için kullanılıyor. Yatırımcı trendine dair ipuçları sunan güncel korelasyon verileri, makroekonomik koşulların yanı sıra varlık sınıfına has içsel özellikleri de yansıtıyor olabilir” dedi.

CryptoQuant tarafından takip edilen veriler, Bitcoin'in altına korelasyonunun -40 olarak ölçüldüğünü, buna karşın teknoloji ağırlıklı ABD hisselerinin listelendiği Nasdaq endeksiyle korelasyonun 0,39'a yükseldiğini ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemde altının enflasyondan koruyan özelliklerine ve “güvenli liman” hissiyatına atıfta bulunması için Bitcoin için “dijital altın” tabirinin sıkça kullanıldığını hatırlatan Kafkas Sönmez,

“Fed’in faiz indirimi rotasına ilişkin belirginleşme ve küresel çapta merkez bankalarının sıkı para politikalarından uzaklaşma eğilimi, ABD devlet tahvili getirilerinde düşüşleri beraberinde getirdi. Bu koşullarda teknoloji hisseleri ve Bitcoin gibi riskli varlık kategorisine koyulan varlıklara olan talep artıyor. Benzer bir durum 2020’de de yaşanmıştı. Öte yandan altının kendine has bir fiyatlanma doğası var ve burada, merkez bankalarının uzun süredir rezervlerinde altın biriktirmesi güçlü bir etken. Yalnızca temmuz ayında merkez bankalarının 37 ton altın aldığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

FED’İN KARARI KRİTİK

Swap piyasasındaki yatırımcıların Fed'in 18 Eylül'deki faiz toplantısında 25 baz puan indirime gideceğine dair beklentilerinin geçtiğimiz haftanın sonlarında tekrar değiştiğini ve 50 baz puan indirim olasılığının da yeniden güçlü bir biçimde konuşulmaya başlandığını hatırlatan Kafkas Sönmez, “Bu beklentiler yeniden şekillenince geçtiğimiz hafta sonu 60 bin dolara tutunan Bitcoin'in Asya piyasalarındaki işlemlerle 58.700 dolar seviyesine çekildiğini gördük. Fed'in 50 baz puanlık jumbo faiz indirimine gitmesi hem ekonomik verilerde daha fazla endişe verici durum sinyali olarak algılanabilir hem de Bank of Japan ile faiz farkını kapatarak carry trade piyasasında yeni hareketliliklere sebep olabilir. Piyasa 50 baz puanı da benzer ölçüde fiyatlasa da ekonomistlerin konsensüs tahminleri 25 baz puan indirime işaret ediyor. Bu hafta küresel piyasaların gözü ABD merkez bankası Fed’den gelecek kararda olacak” diye konuştu.

"BİTCOİN BÜTÜNSEL DEĞERLENDİRMELERE KONU OLUYOR"

Farklı varlık sınıflarıyla korelasyonu takip edilen, yalnızca içsel gerekçelerle değil makroekonomik gelişmelerle de yön bulan Bitcoin’in bu özelliklerinin geniş ölçekte benimsemeye işaret ettiğini söyleyen Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin ana akım finansal piyasalarda ve makroekonomide yaşanan gelişmelere göre pozisyon alması, Bitcoin için daha geniş bir adaptasyon anlamına geliyor. Örneğin hisse piyasalarında risk iştahı artınca, Bitcoin'de de benzer bir trend gözleniyor. Teknoloji hisselerindeki yükseliş Bitcoin'e de kısa süreli ralliler olarak yansıyabiliyor. Bu gibi gelişmeler Bitcoin’in hem dijital para birimi hem de varlık sınıfı olarak karmaşık ve gelişmeye devam eden doğasını yansıtıyor. Bitcoin olgunlaştıkça ve daha çok yatırımcıya ETF gibi araçlarla ulaştıkça hem altının belirli özelliklerini bünyesinde tutuyor hem de riskli varlıklar gibi davranma eğilimi gösteriyor. Bu adaptasyon başarısı kripto ekosisteminin yıllar içinde ne kadar büyüdüğünü vurguluyor. Buna rağmen yatırımcıların ekosistem içinde fiyat hareketlerini tetikleyebilecek benzersiz koşulları da değerlendirmesi, yatırım kararlarını alırken bütünsel yaklaşımlarla ilerlemesi kritik. Gate.TR olarak piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek iletişim kanallarımızda dinamikleri kavrayabilmelerini kolaylaştıracak mesajlarımızla kullanıcılarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.”



