Dijital Eğitim Dünyasının Lideri Enocta’ya çok önemli yatırım

Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:24

Güncelleme: 18.05.2024 - 10:24

Türkiye’nin ilk dijital eğitim çözümleri şirketi olarak 20 yıl önce kurulan Enocta, bugüne kadar 500’ü aşkın kurumda 3 milyon çalışana, Enocta Platform ürünü ile kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlıyor. Enocta aynı zamanda, dijital eğitim kataloğu Enocta Katalog’da yer alan 8.000’den fazla içerikle, sektörün en kapsamlı eğitim kütüphanesini de müşterilerine sunuyor. Enocta Katalog en büyük gücünü, içinde çok önemli isimlerin yer aldığı 100’e yakın konu uzmanından oluşan, iş ortağından alıyor. Enocta ayrıca, ana ürünlerini destekleyerek uçtan uca öğrenme çözümleri sunmasına yardımcı olan teknoloji ve içerik ürünleri alanındaki iş ortaklarıyla, büyük bir ekosistemi yönetiyor.

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, ortaklık ile ilgili olarak şunları söyledi: “Turkven uzun yıllardır yazılım, siber güvenlik, managed service provision ve e-ticaret gibi dijital sektörlere yatırım sağlıyor. Bu ortaklık ile, müşterilerimiz için yapay zeka odaklı çözümler üretip büyüme hızımızı katlayacağız. Enocta, güçlü ekibi, değerli müşterileri, önemli iş ortakları, yenilikçi ürün ve hizmetleri ile Türkiye’de dijital öğrenmenin hikayesini başarıyla yazdı. Bu yatırım, Enocta’nın dijital eğitim dünyasında süregelen başarısının, önemli yatırımcılar tarafından da tescil edilmesi anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın tecrübe ve imkanları ile şirket vizyonumuzu birleştirerek müşterilerimize büyük değer katacağız.”

Ahmet Hançer sözlerine şöyle devam etti: “Enocta olarak hızla değişen dünyada dijital teknolojinin sağladığı olanaklar ve yapay zeka destekli uygulamalarla, bireylerin kişisel öğrenme deneyimini kusursuzlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede Turkven, dijital tecrübesi, köklü geçmişi, uluslararası iş birliklerini hızlandırması ve marka sahibi girişimcilere verdiği destekle bize güç katacak. Bu ortaklıkla beraber sürekli geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimiz ve çözümlerimizle Türkiye’deki müşterilerimize değer katarak büyümeye devam ederken bir Türk teknoloji şirketi olarak yurt dışında da ayak izimizi oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışanlarına sürdürülebilir şekilde yatırım yapmayı, onlarla birlikte büyümeyi prensip edinmiş, bilgi güvenliğine ve kullandığı ürün ve hizmetlerin dünya standardında olmasına önem veren müşterilerimizle birlikte daha büyük gelişim hedeflerine omuz omuza yürüyeceğimiz için heyecanlıyız.”

Turkven’in üst düzey yöneticilerinden Barış Seven de konuyla ilgili şunları söyledi: “Enocta zamanın ruhunu yakalayan, üretken ve çok yenilikçi bir marka. Hızla değişen dünyada dijital öğrenmenin ve bilgiye her an her yerden ulaşmanın önemi gittikçe arttı. Dijital eğitim teknolojileri alanında yenilikçi ve müşteriyi merkeze alan yaklaşımı, güçlü finansal yapısı ve sürekli yenilenen ürünleriyle kendisini geliştiren Enocta, ARGE yeteneğini de pazara yansıtıyor. Markanın, hizmet verdiği kurumların gözünde kazandığı güven ve kalite algısından güç alarak, Enocta’yı yapay zeka teknolojilerine ve global pazarlara da taşıma motivasyonuyla yola çıktık. Sayın Ahmet Hançer ve ekibinin liderliğinde, Enocta’nın başarı hikayesine katkıda bulunmaktan dolayı heyecan duyuyoruz.”

Enocta Hakkında

Enocta,1999’da temelleri atılan Türkiye'nin dijital eğitim çözümleri alanındaki ilk ve öncü şirketidir. Bugüne kadar 500'e yakın firmaya e-öğrenme, eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri tek bir çatı altında sunan Enocta, yeni öğretim yöntemlerini ve yeni teknolojileri sürekli takip ederek şirket çalışanlarına iş hedefleri doğrultusunda güncel bilgi ve yetkinlikleri kazanabilmeleri için yardımcı olmaktadır. Eğitim alanındaki uzmanlık ve tecrübesini müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde en uygun ve en etkili dijital eğitim çözümleri geliştirmek için kullanan Enocta, her geçen gün daha büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Türkiye'nin en güvenilir dijital eğitim firmasıdır.

Turkven Hakkında

Turkven, Türkiye’nin ilk yerli girişim sermayesi danışmanlık şirketi olarak 2000 yılında kurulmuş ve Türkiye’ye 6 milyar doların üzerinde yatırım gelmesine katkı sağlamıştır. Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcıların, toplam varlıkları 3 trilyon doların üzerindedir. Halihazırda devam eden ortaklıklar olan Mikro Yazılım, MLP Sağlık, Picus Security, Eclit Bilişim, Flo, Koton ve Züber şirketlerinde, tüm yurt geneline yaygın ve yarısı kadın olmak üzere, 50.000 kişinin üzerinde istihdam sağlanmıştır.