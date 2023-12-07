Doğrulama platformu, bilgiye erişimi kolaylaştırmak için ürün tasarımını kullanıyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:35

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:36

İnternette dezenformasyon ve yanlış bilginin yayılması riskleri varlığını korurken, 2 kişiden birinin haberlerin gerçek ya da sahte olduğunu belirleme konusunda endişe duyduğu görülüyor. Doğrulama platformu, doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak için yıl boyunca ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve tasarım disiplinlerinden güç aldı.

Yapay zekanın içerik üretimi konusundaki yeteneklerinin açığa çıkması, internette dezenformasyon ve yanlış bilginin yayılması konusundaki endişeleri de artırdı. Reuters Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapor, kamuoyunun internette yanlış bilgiye yönelik artan endişelerini doğruladı. Rapora göre araştırmaya katılanların %56’sı, internette bir haberin gerçek ile sahte arasındaki farkı belirleme konusunda endişe duyuyor. Bu yüzde, bir önceki yıla göre 2 puanlık bir artışa işaret etti. Kriz anlarında internet kullanıcılarının yanlış bilgiden korunması hedefiyle çalışan doğrulama platformu Teyit.org, yıl boyunca doğru bilgiye erişimi kolaylaştırmak için ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi ve tasarım disiplinlerinden güç aldı.

AMAÇ TOPLUMUN SAĞLIKLI BİLGİYE ULAŞMASI

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Teyit Ürün Sorumlusu Özer Özdoğan, “Doğru kullanıcı deneyiminin ve iyi tasarımın yanlış bilginin yayılımını yavaşlatabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda 2023 boyunca Teyit'in web ve mobil platformlarında arayüz ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri yaptık. Bu sayede toplumun sağlıklı bilgiye ulaşmasını kullanıcı deneyimi ve tasarımdan güç alarak kolaylaştırdık” dedi.

KRİZ DÖNEMLERİNDE ÖZEL SAYFALAR

2023 yılında, gerek Türkiye'de gerek dünyada, yanlış bilgi yayılımını hızlandıracak kriz durumları yaşandı. Şüpheli bilgilerin görece daha fazla olduğu ve hızlı yayıldığı kriz dönemlerinde toplumun teyitli bilgiye ve şüpheli iddiaların ayrıntılı analizine daha çok ihtiyaç duyduğunu kaydeden Özer Özdoğan, “Teyit olarak bu dönemlere doğrudan kamuoyunun talebine yanıt verebilecek, aradığı cevabı bir bakışta sunabilecek ve seçmenlerin oy verme iradesini direkt etkileyebilecek şüpheli iddia ve siyasetçi demeçlerinin incelendiği içerik temalarına uygun, özel sayfalar tasarladık. Analiz ayrıntı sayfalarında iddia, bulgu, sonuç ve kaynakların tek bakışta görünmesine olanak tanıyan tasarımımızla, söz konusu temalarla ilgili analiz ve teyit dosyalarını daha erişilebilir hale getirdik. Bu sayfaları en görünür noktalarda konumlandırdık ve Teyit’in internet sitesini herhangi bir cihazla ziyaret eden kullanıcıların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

YIL BOYUNCA İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Kullanıcılarla etkileşime geçtikleri her mecrayı bir dijital ürün olarak değerlendirdiklerini ve bu sebeple geliştirme döngülerine hiç ara vermediklerini ifade eden Özer Özdoğan, “Teyit internet sitesinin en belirgin ve akıllı araçlarından biri de arama kutucuğu. Teyit arama kutucuğu, yazım yanlışlarını anlamlandırarak en yakın sonuçlara dair analizleri anında listeliyor. Bu sayede tam eşleşmeye gerek olmadan da ilgili konulara dair bilgi ihtiyacı giderilebiliyor. Ayrıca Teyit, sesli arama özelliği sunuyor. Öte yandan kullanıcılar, analiz sayfalarına girdiklerinde analizi ortalama kaç dakikada okuyabileceklerini, teyitlenen iddianın arka planını görebiliyor. Özellikle İsrail-Filistin Sorunu Kronolojisi gibi sayfaların içerik tasarımında kullandığımız kronoloji gibi interaktif araçlar bilgi hiyerarşisini güçlendirirken, ‘Bulguları gör’ gibi butonlar kullanıcıların doğrudan sonuca erişmesini kolaylaştırıyor. Yıl boyunca yürüttüğümüz arayüz geliştirmeleri, kullanıcıların doğru bilgiye ulaşırken yaşadıkları deneyimi iyileştirme amacına hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

"Dezenformasyonu önlemek, dijital eleştirel okuryazarlığı teşvik etmek için çalışıyoruz"

Türkiye'nin yakın tarihinde dönüm noktası olarak anılabilecek seçim, deprem, afet, siyasi olaylar ve pandemi gibi kriz dönemlerinde aktif olarak yer alarak internette yayılan yanlış bilginin önüne geçmek için çalıştıklarını vurgulayan Teyit.org Ürün Sorumlusu Özer Özdoğan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Dezenformasyonu önlemeyi ve dijital eleştirel okuryazarlığı yerleştirmeyi amaçlayan bir medya kuruluşu olarak, yeni yılda da teknoloji, tasarım, kullanıcı deneyimi ve ürün yönetimini doğru bilgi Teyit'in temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda araçsallaştırmaya, kriz dönemlerinde güncel arayüz tasarımı trendlerini çevik bir yaklaşımla etkileşimli hikaye anlatıcılığı için kullanarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz.”