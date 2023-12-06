Akıllı telefonlar artık bilgisayar kamerası olarak kullanılabilecek
Microsoft tarafından akıllı telefonların Windows PC'lere bağlanmasına olanak sağlayan Link to Windows uygulamasının geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği ortaya çıktı. Yeni özellik ile birlikte artık akıllı telefonlar PC'lerde kamera olarak kullanılabilecek.
Microsoft'un, Your Phone olarak bilinen ve şu anda Link to Windows olarak adlandırılan uygulamasına gelecek olan yeni bir özellik keşfedildi. Uygulamanın kodlamasında ortaya çıkan özellik sayesinde Android 14 işletim sistemine sahip olan telefonlar Windows PC'lerde web kamerasına dönüştürülebilecek.
Microsoft'un Link to Windows uygulamasının Android için v1.23102.190.0 sürümünde keşfedilen kodlar, telefonun kamerasının Windows PC'ye video akışı sağlamak için çalıştığını gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların telefon kamerasına Windows bilgisayarlarından erişmelerine olanak tanıyacak bir kamera akışını başlatmalarına izin verecek.
Kodlarda doğrudan "web kamerası" ifadesi geçmemiş olsa da, işlevselliğin görüntülü aramalarla ilgili olduğunu gösteren başka ipuçları bulunuyor. Ayrıca, yeni bir dize seti, kullanıcıların video akışına efektler ve otomatik çerçeveleme uygulayabileceklerini öne sürüyor. "Otomatik çerçeveleme" terimi, muhtemelen bir kamera efekti olduğu için, bu özelliğin web kamerası işleviyle ilişkili olduğu düşünülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- Bilim insanları önerdi: Uzun yaşamın sırrı...
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Demirtaş hakim karşısına çıktı
- 'Thomas Tuchel Galatasaray ile görüştü'
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi
- Siyaset yeniden şekillenecek!
- Akşener’in ikinci intiharı