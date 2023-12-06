Akıllı telefonlar artık bilgisayar kamerası olarak kullanılabilecek

Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:03

Güncelleme: 06.12.2023 - 13:03

Microsoft'un, Your Phone olarak bilinen ve şu anda Link to Windows olarak adlandırılan uygulamasına gelecek olan yeni bir özellik keşfedildi. Uygulamanın kodlamasında ortaya çıkan özellik sayesinde Android 14 işletim sistemine sahip olan telefonlar Windows PC'lerde web kamerasına dönüştürülebilecek.

Microsoft'un Link to Windows uygulamasının Android için v1.23102.190.0 sürümünde keşfedilen kodlar, telefonun kamerasının Windows PC'ye video akışı sağlamak için çalıştığını gösteriyor. Bu özellik, kullanıcıların telefon kamerasına Windows bilgisayarlarından erişmelerine olanak tanıyacak bir kamera akışını başlatmalarına izin verecek.

Kodlarda doğrudan "web kamerası" ifadesi geçmemiş olsa da, işlevselliğin görüntülü aramalarla ilgili olduğunu gösteren başka ipuçları bulunuyor. Ayrıca, yeni bir dize seti, kullanıcıların video akışına efektler ve otomatik çerçeveleme uygulayabileceklerini öne sürüyor. "Otomatik çerçeveleme" terimi, muhtemelen bir kamera efekti olduğu için, bu özelliğin web kamerası işleviyle ilişkili olduğu düşünülüyor.