Pearson’dan İngilizce öğretmenleri için yapay zeka webinarı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:58

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:58

2024-2025 eğitim-öğretim yılına başladığımız şu günlerde pek çok İngilizce öğretmen, yapay zeka başta olmak üzere son teknolojik gelişmeleri derslerine entegre etmenin yollarını ve kendilerini bu alanda geliştirebilecekleri fırsatları arıyor. Yaşam boyu öğrenmeyi merkezine alan eğitim çözümleri şirketi Pearson, öğretmenlerin bu ihtiyaçlarına yönelik harekete geçti. Pearson, yapay zekayı eğitim modellerine katkı sunmak ve hem dünyadaki hem de Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerini gerekli becerilerle donatmak amacıyla 5 oturumluk bir yapay zeka webinarı gerçekleştiriyor.

23-27 Eylül tarihleri İngilizce olarak gerçekleştirilecek webinarlarda konunun uzmanları, konuşmacı olarak yer alırken; 5 oturumu da başarıyla tamamlayanlar uluslararası geçerliliğe sahip Credly dijital rozetinin de sahibi oluyor.

“Amacımız, öğretmenlerin öğrencilerinin İngilizcede öz güvenlerini artırmalarını desteklemek"

Geçtiğimiz mart ayında dünya çapında 20 bin kişinin katıldığı bu program ile ilgili düşüncelerini paylaşan Pearson’ın İngilizce öğrenimi alanındaki Global Pazarlama Birimi Başkanı Rachel Exton, “Öğrenme yaşam boyu süren bir yolculuktur. Dolayısıyla eğitimcilerin, dünya genelinde eğitim modellerini dönüştüren yapay zeka araçlarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri için donanımlı hale gelmesi kritik bir önem kazanıyor. Yapay zeka teknolojilerini öğretim uygulamalarına entegre etmek, Türkiye’deki eğitimciler için de geçerli zorluklar barındırırken aynı zamanda çeşitli fırsatlar da sunuyor. Pearson olarak biz de, yapay zeka destekli ürün, hizmet ve girişimlerimiz aracılığıyla, eğitimcileri bu yolculuklarında destekliyoruz. Öğrencilerini geleceğe güvenle hazırlamalarına yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz” diyerek program hakkındaki detayları da paylaştı.

Yapay zeka webinar serisi, “Yapay Zekayı Anlamak”, “Eğitimciler İçin Yapay zeka Okuryazarlığının Zorlukları”, “Yapay zeka dil testleri için çözüm mü?”, “Pearson ile Yapay Zeka Destekli Öğretim ve Öğrenim”, “Prototipleme Olarak Yapay Zeka ile İngilizce Öğrenimi” isimli beş ana başlığı kapsayacak.

Programda yabancı dil eğitimini geliştirmek ve idari verimliliği optimize etmek gibi konulara da dikkat çekilecek. Yapay zeka araçlarının eğitimcilerin özel ihtiyaçlarına nasıl uyarlanabileceğine dair pratik örnekler sunulacak. Yapay zekanın derslere entegre edilebilmesi için yenilikçi stratejiler örneklendirilirken yapay zekayı benimsemek, en iyi kaynakları sunmak, öğrencilerin yazma becerilerini desteklemek gibi konular ele alınacak. Dersleri oyunlaştırarak etkileşimi artırmak, mental sağlığı yönetmek ve yapay zeka ile bağımsız öğrenmeyi teşvik etmeye dair fikirlere de değinilecek.

Katılımcılara dijital rozet fırsatı sunuyorlar

Bu programlar ile eğitimcilerin yapay zeka araçlarını kullanma konusundaki güvenlerini artırmak ve öğretmenleri gerekli beceri ve sertifikalarla donatarak eğitimde inovasyonunun öncüsü olmalarını sağlamak hedefleniyor. Pearson’dan edinilen bilgilerden hareketle yapay zekanın eğitimcilere birçok faydası bulunuyor. Bunlar arasında yapay zekanın kişiselleştirilmiş öğretim imkanı sunması ilk sıralarda yer alıyor. Yapay zeka, eğitimcilerin idari görevleri otomatikleştirerek ve öğrenci performansı hakkında veri odaklı içgörüler edinmelerini sağlıyor. Daha fazla etkileşimli ve yaratıcı öğretim yöntemlerine odaklanmalarına olanak tanıyor. Yapay zekanın sunduğu bu avantajları etkin şekilde kullanmak isteyen İngilizce öğretmenleri ise Pearson’ın internet sitesinden webinar serisine kayıt olarak gerekli becerileri edinebilecekler. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar da uluslararası Credly by Pearson dijital rozet almaya hak kazanabiliyor.