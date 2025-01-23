Premium üyelerin verileri izinsiz kullanıldı mı? LinkedIn mahkemelik oldu

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:52

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:52

Microsoft’un sahibi olduğu sosyal medya platformu LinkedIn, kullanıcı verilerini izinsiz olarak yapay zeka eğitiminde kullandığı iddiasıyla dava edildi. Açılan dava, kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı.

LİNKEDIN’E İZİNSİZ VERİ KULLANIMI SUÇLAMASI

California’da açılan davada, LinkedIn’in özellikle "Premium" üyelik sahiplerinin gizli mesajlarını üçüncü taraflarla paylaşarak bu verileri yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı öne sürüldü. Milyonlarca LinkedIn Premium kullanıcısını kapsayan bu dava, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GİZLİLİK AYARLARINDA SESSİZCE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Davada, LinkedIn’in Ağustos ayında gizlilik ayarlarını sessizce değiştirerek kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımına izin verdiği iddia edildi. Platformun, bu değişikliği kamuoyuna açık bir şekilde duyurmadan gerçekleştirdiği ve bu verileri yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanabileceğini bildirdiği ortaya çıktı.

KULLANICI BAŞINA 1000 DOLAR TAZMİNAT TALEBİ

Davacılar, LinkedIn’in gizlilik ihlali nedeniyle kullanıcı başına 1000 dolar tazminat ödemesini talep etti. Dava kapsamında, gizlilik haklarının ihlal edildiği belirtilen milyonlarca Premium kullanıcı adına harekete geçildi.

LİNKEDIN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

LinkedIn yetkilileri, davadaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Platformun temsilcisi, kullanıcı gizliliğinin kendileri için öncelikli olduğunu ve bu konuda yanlış bir uygulama yapılmadığını savundu.