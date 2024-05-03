LinkedIn için oynanabilir 3 oyun tanıtıldı
LinkedIn'e oyunların ekleneceği söylenmişti. Resmi olarak ne zaman geleceği bilinmeyen oyunlar sunuldu.
İş ağı platformu olan LinkedIn'e tıpkı Netflix ve YouTube'da olduğu gibi oyunların geleceği söylenmişti. Söylentiler birkaç adım ilerledi ve platforma toplamda üç oyun eklendi. Platforma eklenen oyunlar Wordle tarzı bulmaca oyunları.
LINKEDIN İÇİN YENİ OYUNLAR EKLENDİ
Platforma eklenen oyunlar Pinpoint, Queens ve Crossclimb oldu. Bunlardan ilki kelimelerin tahmin edilmesine dayanan Pinpoint oluyor. Bir diğeri olan Queens ise Sudoku ve Mayın Tarlası'na benziyor. Son olarak dört harfleri kelimeleri tahmin etmeyi ve doğru sıralamayı içeren trivia oyunu Crossclimb sunuldu.
Bu oyunlar günde yalnızca bir kez oyananabiliyor. Yani tıpkı Wordle gibi.
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