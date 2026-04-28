Türkiye’de dijital dönüşüm hızlanıyor, mikro ve küçük işletmeler çözüm arıyor

TÜBİSAD’ın (Bilişim Sanayicileri Derneği) açıkladığı Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2025, ülkemizin dijital teknolojilerin kullanımında güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu ancak bu gücün sürdürülebilir ve hızlanan bir dönüşüme evrilebilmesi için ekosistemi güçlendirecek adımlara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Bu ortamda, teknolojiyi kullanmak yerine, iş ve muhasebe süreçlerini manuel olarak yürüten şirketler, hata riskinin yanı sıra, verimsizlik ve ek işletme maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. İş otomasyonu ve ERP (kurumsal kaynak planlama) çözümleri sağlayıcısı 1Ci, özellikle küçük ve mikro işletmelerin bu zorlukların üstesinden gelmesi için tasarladığı bulut tabanlı 1C:Drive Lite ön muhasebe çözümünü Türkiye’de de kullanıma sundu.

Şirketlerin finans, satış, raporlama ve temel operasyonel süreçlerini tek sistemden yönetmesini sağlayan çözümün lansmanı hakkında konuşan 1Ci Türkiye Genel Müdürü Darya Yeşilay,“Mikro ve küçük işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğundaki en büyük engellerden biri, maliyet ve karmaşıklıktır. 1C:Drive Lite ile uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çözüm sunarak bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çözüm, işletmelerin karmaşık sistemlere ihtiyaç duymadan operasyonlarını dijitalleştirmelerine ve büyümeye odaklanma larına olanak tanıyor” dedi.

Dünya çapında 1,5 milyondan fazla şirketin 1Ci’nin geliştirdiği teknolojilere güvendiğini söyleyen Darya Yeşilay, parçalı sistemlerin sınırlamalarına vurgu yaparak, “Elektronik tablolar ve manuel süreçler belirli bir noktaya kadar işe yarayabilir. Ancak, bir işletme büyüdükçe, bu yöntemler hata riskini artırır, görünürlüğü azaltır. 1C:Drive Lite, tüm iş verilerini tek platformda merkezileştirerek şeffaflık ve kontrol sağlar. Bu da şirketlerin daha bilinçli kararlar almasının ve operasyonlarını daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmesinin önünü açar” ifadelerini kullandı.

Tek platformda e-fatura uyumluluğu

Kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı devreye alma özelliğiyle öne çıkan 1C:Drive Lite’nin abonelikle sunulduğunu hatırlatan 1Ci Türkiye Satış Öncesi ve Satış Sonrası Yöneticisi Cansin Varol, çözümün temel faydalarını şöyle anlattı: “1C:Drive Lite, öncelikli olarak e-fatura yeteneklerine ihtiyaç duyan şirketler için tasarlandı. Kullanıcılar, Türk mevzuatına uygun olarak satış işlemlerini yönetebilir, e-fatura ve e-arşiv belgeleri oluşturabilir, tüm finansal kayıtları ve raporlamayı tek sistemde tutabilir. Bu, operasyonel verimliliği artırdığı gibi, mevzuat uyumluluğunu da basitleştiriyor.”

1Ci Ürün Müdürü Vasily Ippolitov ise “İşletmelerin uzun ve maliyetli ERP projelerine girişmeden dijitalleşmelerini sağlıyoruz. Hızlı kurulumu ve kullanım kolaylığı sayesinde şirketler, neredeyse anında değer üretmeye başlayabiliyor” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“1C:Drive Lite ile küçük işletmelere sürdürülebilir bir dijital büyüme temeli sağlıyoruz. İşletmeler büyüdükçe, üretim ve hizmet yönetiminden gelişmiş maliyet hesaplamasına kadar daha karmaşık süreçleri kapsayacak şekilde sistemlerini genişletebiliyor. BT altyapılarını yeniden kurmalarına gerek olmuyor ve 1Ci ürün ailesi içinde sorunsuz şekilde geçişler yapabiliyor.”