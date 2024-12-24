Uluslararası emlak şirketi TEKCE, yeni platformuyla ticareti kişiselleştirdi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:46

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:46

Emlak ticaretinde rüzgar yön değiştiriyor, geleneksel yöntemler yerini kişiselleştirilmiş deneyimlere ve dijitalleşmeye bırakıyor. Veri analitiği, yapay zeka, blokzinciri gibi çözümlerin sektördeki karşılığı olan PropTech’ten (property technology | emlak teknolojisi) beslenerek alım satım süreçlerini daha şeffaf, hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için harekete geçen uluslararası emlak şirketi TEKCE, MyTEKCE isimli yeni platformuyla gayrimenkul sektöründe değişim rüzgarları estiriyor. Hem alıcılar hem de satıcılar için emlak ticaretinde tüm veri ve bilgilerin tek merkezden yönetildiği kişiselleştirilmiş bir sistem sunuyor.

“Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz”

5 ülkedeki 20 ofisiyle küresel çapta faaliyet gösteren uluslararası emlak şirketi TEKCE'nin Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Gayrimenkul, uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle yönetilen köklü bir endüstri. Ancak, son yıllarda yükselişe geçen teknolojiler sayesinde, hem büyüme ivmesini hızlandırıyor hem de tüm paydaşlar için büyük kolaylıklar sunabiliyor. Biz de 30’dan fazla dilde hizmet verebilen 250 kişilik profesyonel kadromuzla, sitemizin içerisinde oluşturduğumuz yeni platformumuzla emlak satıcılarını ve alıcılarını buluşturuyor, sektörümüzde yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.”

“Hem alıcılar hem de satıcılar mutlu”

Platformlarının birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Özkan Tekçe’den edinilen bilgilere göre MyTEKCE’ye üye olan satıcılar, satmak istediği mülk için ücretsiz ekspertiz raporu talep edebiliyor. Listelediği gayrimenkullerin durumunu takip edebiliyor. Tüm müşteri ziyaret raporlarını ve istatistikleri görüntüleyebiliyor. Satış aşamasında sözleşme ve belge takibini yönetebiliyor. Tüm satış sürecini ise online olarak tamamlayabiliyor.

MyTEKCE platformuna dahil olan alıcılar da emlak aramalarını yönetebiliyor ve kaydedebiliyor. Arama kayıtlarına göre listelenen yeni gayrimenkuller için bildirim alabiliyor. Satış danışmanı ile hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor ve geçmişini inceleyebiliyor. Favori ilan siteleri oluşturabilmenin yanı sıra, emlak keşif turları organize edebiliyor. Tüm akış ise CRM sistemleriyle entegre çalıştığı için bilgi yönetimi buradan yürütülebiliyor.

“Gayrimenkulde şeffaflık ile bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz”

TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe, “2004’ten bu yana hizmet veren bir emlak şirketi olarak, on binlerce mutlu müşteriye sahibiz. Bunun temelinde hem alıcı hem de satıcılarla şeffaf iletişim kurarak güvene odaklandığımız inovatif yaklaşımımız bulunuyor. Öte yandan, sitemizdeki her gayrimenkulü araştırarak doğru bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlıyor, şeffaflık ilkesi ışığında alıcılar tarafından kolaylıkla incelenmesini mümkün kılıyoruz. Yeni platformumuzun, tüm bu stratejimizin somut bir ürüne dönüştürülmüş yenilikçi versiyonu olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

MyTEKCE’de iki yeni özellik de yolda

Gayrimenkul alımlarında kripto ödemelerini kabul eden dünyadaki ilk şirket olduklarına dikkat çeken Özkan Tekçe, gelecek dönem için hedeflerini de paylaştı. Bu doğrultuda MyTEKCE platformlarında yakın zamanda iki yeni özelliği daha hayata geçirecekler. Partner sayfası ile iş ortağı olmak isteyen herkes, global erişime açık bir şekilde mülklerini listeleyebilecek, kendi müşterileri için TEKCE’nin geniş veritabanından faydalanabilecek. Diğer taraftan mülklerini kiralamak isteyen ev sahipleri, tüm kiralama süreçlerini MyTEKCE platformu üzerinden yürütebilecek. Böylelikle şeffaf bir şekilde kısa, orta veya uzun vadeli kiralamak istedikleri gayrimenkulleriyle ilgili tüm işlemlerini tek bir kaynaktan yönetebilecek. Aynı zamanda TEKCE’nin deneyimli avukatlarından yasal mevzuat için rehberlik alabilecek.

“Sektörün dinamiklerini domine ediyoruz”

TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekçe, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dijital pazarlamayı ve kusursuz müşteri deneyimini bir büyüme unsuru kabul eden TEKCE olarak, dünya genelindeki gayrimenkul trendlerini ve eğilimlerini yakından takip ediyoruz. En son yenilikleri hızla benimseyerek müşterilerimiz için kullanılabilir ürünlere dönüştürüyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece, her zaman bir adım önde olmayı başarırken sektörümüzün dinamiklerini domine eden liderler arasında konumlanıyoruz. Gelecek dönemde de aynı titizlikle çalışmaya, üretmeye ve hizmet vermeye devam edeceğiz.”