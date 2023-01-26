Düzenli bir ortam ve temizlik rutini için 5 öneri

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:56

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 15:56

Birçok araştırma verisine bakıldığında aslında çoğu insan temizlik yapmayı, sonuç vermeyecek bir kısır döngü olarak görüyor. Ancak temizlik yapmak sadece bir düzen meselesi değil. Öyle olmasa iyi bir temizlik seansından sonra gelen rahatlama hissini de açıklayamazdık.

Öte yandan temizlik rutininizi sürekli ertelemek, oldukça büyük bir zaman kaybını da doğuruyor. Hafta içi yapılamayan işler, hafta sonunu yiyor hatta temizliğe girişmeseniz dahi üstünüzdeki sorumluluk hissi, başka bir işe başlamanızı da engelliyor.

İşte, bulunduğunuz ortamın düzenli kalmasını sağlayacak 5 adım…

1) HER ŞEY SIRALAMA İLE BAŞLAR

İster eviniz ister ofisiniz olsun, bulunduğunuz alanı düzenli tutmak köklü bir sıralama yapmaktan geçiyor. Birçok insan temizlik yaparken eşyalarını kaybetme korkusuyla olabildiğinde göz önünde tutmaya çalışır. Ancak bu tutum, büyük bir kaosa da davetiye çıkarıyor. Temizlik yaparken eşyalarınızı kategoriye göre sıralayarak başlayın. Her gün kullanmadığınız eşyaları, göz önünde tutmayın. Bu basit görevin sağladığı muazzam tasarruf alanını uygulayınca fark edeceksiniz.

2) İSTİFLEMEK İYİ BİR FİKİR DEĞİL!

Eşya istifleme, dairenizi düzenli tutmak için en büyük düşmanınızdır. İstifleme alışkanlığı, özellikle yoksunluk durumunu iyi bilen aile büyükleri tarafından süregelen ve aktarılan bir davranış. Ancak bir daha işinize yaramayacak olan eşyaları bir gün kullanırım mantığıyla tutmanın hiçbir sebebi yok. Eline geçen eşyayı bir daha ne zaman kullanacağınızı kendinize sorarak, işe başlayın. Düzenli bir kullanım sağlamıyorsa, gözden uzakta kapalı dolaplarda muhafaza edin. Özellikle aynı işleve sahip birden çok eşyayı evinizde tutmayın.

3) ORGANİZASYON İNSANİ OLUN: DEPOLAMA ALANLARI

Hayatınızı basitleştirmek için yaşam alanınızı akıllıca düzenlemelisiniz. Ancak günlük hayatın ve yaşam tarzının kısıtlamaları karşısında gerçekçi olmak da gerekiyor. Örneğin, evinizde 2 kişi yaşıyorsanız; 4 kişilik eşya tutmanız gerekmiyor. Bu noktada depolama alanlarını kullanın. Vakumlama tekniklerini öğrenerek, alandan tasarruf edin. Günlük rutininizi gözden geçirerek organizasyonel değişiklikler yapın. Mesela; orta sehpada duran işlevsiz bir şekerlik sadece dağınıklık yaratır. Tüm dağınıklığıyla hep gözünüzün önündedir ama hiçbir işe yaramaz.

4) GÜNLÜK ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Yapacağınız köklü değişikliklerden sonra artık tüm mesela yarattığınız alanı koruyabilmek. Günlük olarak sürdüreceğiniz temizlik alışkanlıkları, düzeninizi koruyacaktır. Hayatın yoğunluğu içinde, sistematik olmak zor olabilir, ancak bu konuda küçük bir önerimiz var. Kullandığınız alandan çıkarken gözünüzle ortamı tarayın. Böylece neyin yerinde olmadığını anlayabilirsiniz. Düzenli olarak gerçekleştireceğiniz bu tarama alışkanlığınızı, içgüdüsel olarak sizi ortamı temizlemeye teşvik eder.

5) BÖLGELERE AYIRIP, PROGRAMLAYIN

Tüm hafta boyunca zaman ve enerjiden tasarruf etmek için basit bir program düzenleyin. Evinizi bölgelere ayırın. Her bir bölgeye, günlük yarım saat ya da 15 dakika ayırarak,hafta sonuna pek iş bırakmamaya çalışın. Günlük rutinlere ek olarak, haftanın her günü bir alanda temizlik işini derinleştirin.