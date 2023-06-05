Doğru saç kesimiyle daha genç bir görüm elde etmek mümkün

BOB KESİM

Klasik bir saç modeli olan bob kesim, kısa saçlardan korkmayan ve vazgeçemeyenler için oldukça rahat ve havadar bir model.

Kulak altında ya da çene hizasında biten modern bob saçlar, sizi daha genç gösterecek tercihler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yüz hatlarını belirginleştiren bob kesim özellikle dikkati burun ve yanaklara çekerek, minyon yüz tipine sahip kadınların vazgeçilmezi oluyor.