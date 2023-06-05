Doğru saç kesimiyle daha genç bir görüm elde etmek mümkün
Saçlar şüphesiz, kadınlar için estetiğin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sağlıklı saçlar aynı zamanda özgüvenli, genç ve çekici görünmekle de doğrudan ilişkilidir.
Bonn Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Reinhold Bergler, saçın bir iletişim aracı olduğundan yola çıkarak; saçların, kişiliğin ifadesi ve sosyal açıdan arzulanan ve arzulanmayan özelliklerin göstergesi olduğunu ortaya koyuyor.
Saç seçimi ise kişilik gelişimi, hayat tarzı ve motivasyon üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Doğru kesim, kişiliğinize uygun saç modeli ve cildinizle uyumlu bir saç rengi, görünümünüz üzerinde tahmin ettiğinden daha fazla bir farklılık yaratabilir.
Her saç kesimi, kişinin yüz yapısı ve fiziksel özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır ancak bazı saç stilleri özellikle daha genç bir görünüm sunma konusunda oldukça başarılı.
Yazın gelmesiyle birlikte kışın büründüğünüz havadan daha dinamik saç kesimleriyle çıkmaya hazır olun...
UZUN KAKÜLLER
Saç stili konusunda bir türlü kakülden vazgeçemiyor ya da kakül denemeyi düşünüyorsanız sizin için önerimiz, uzun kaküller.
Kaşların hemen altına düşen kaküller, dikkati gözlere çekerek, yüzü olduğundan daha genç ve küçük gösterir. Üstelik kakül kesimi doğal ve havalı bir görünümü vadeden basit stil ipuçlarından biridir.
KATLI KESİM
Saçların daha dinamik, dolgun ve havalı bir görünüme büründüğü, 2000’lerin kuaför furyası katlı kesim modeller, dış görüşünüze daha enerjik bir izlenim katar.
Katlı kesimin, boynu ve omuzları açıkta bırakan modelleri, genç bir görünüm için en ideal seçimdir. Öte yandan uzun ve katlı kesim saçlar dağınık görünümle birleştirildiğinde hem çekici hem de genç bir görünüm için ideal bir seçimdir.
BOB KESİM
Klasik bir saç modeli olan bob kesim, kısa saçlardan korkmayan ve vazgeçemeyenler için oldukça rahat ve havadar bir model.
Kulak altında ya da çene hizasında biten modern bob saçlar, sizi daha genç gösterecek tercihler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yüz hatlarını belirginleştiren bob kesim özellikle dikkati burun ve yanaklara çekerek, minyon yüz tipine sahip kadınların vazgeçilmezi oluyor.
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