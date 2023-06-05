Entelektüel kapasitenizi geliştirmeniz bu önerilerle mümkün

Tartışmaktan korkmayın

Zihninizi açmak ve entelektüel kapasitenizi artırmak için diğer insanların bakış açıları ve deneyimleri hakkında bilgi edinin ve onlarla tartışmaktan kaçınmayın.

Tartışma sırasında beyin, daha hızlı düşünerek sınırlarını zorlar. Tartışma esnasında diğer kişilerin fikirleri ve metodolojileri üzerinden çalışma becerinizi geliştirerek, insanların yaklaşımlarını analiz etme kabiliyetinizi de geliştirmiş olursunuz. Bu da sizi en iyi stratejinin ne olduğunu anlama noktasına götürür.