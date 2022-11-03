Ev giderlerini azaltacak önemli tasarruf adımları

5) Bulaşık makinesi bir evde en çok enerji tüketen beşinci cihazdır. Bu nedenle beyaz eşyanızın nasıl daha az enerji tüketeceğini bilmelisiniz. Bulaşık makinenizi çalıştırmak için acele etmeyin ve yeteri kadar bulaşıkla dolmasını bekleyin.

Asıl kritik adım ise çalıştırma kısmında sizi bekliyor. Çok ağır kirlerle mücadele etmiyorsanız, makinenizin ekonomi modunu kullanın. Bu hamleyi düzenli olarak uygularsanız, elektrik faturanızda %45'e kadar tasarruf etmiş olursunuz. Çünkü bulaşık makinesi kullandığı enerjinin %80'ine suyu ısıtırken ihtiyaç duyar. Ekonomi modu da bulaşıklarınızı daha düşük sıcaklıkta yıkar.

Ayrıca, beyaz eşyalarının performansını en üst düzeye çıkarmak temiz tutmaktan geçiyor. Bu cihazın hava almasını sağlarken, ömrünü uzatır. Aynı zamanda enerji tüketimini azaltır.