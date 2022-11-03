Ev giderlerini azaltacak önemli tasarruf adımları
Hayat pahalılığının git gide arttığı bu günlerde, giderleri kısmak oldukça zor.
Üst üste gelen zamlar, kabarık faturalar derken kışın gelmesiyle birlikte zorunlu ihtiyaçların maliyeti daha da artacak. Kaçınılmaz giderlere ek olarak alabileceğiniz küçük önlemler, tasarrufun yanı sıra bir nebze olsun enerji verimliliğine de katkı sağlar.
İşte, enerji kullanımızı azaltan tasarruf önerileri…
1) Akaryakıtın damlasının bile değerli olduğu bu günlerde en iyi tasarruf tekniklerinden biri, ani hareketlerle araba kullanmaktan kaçınmaktır. Arabanızı hız sınırlarına uyarak ve ani fren hareketlerinden kaçınarak kontrollü kullanırsanız, yakıt tüketiminizi %40'tan fazla azaltmış olursunuz.
2) Arabanızın deposunu doldurmak için bitmesini beklemeyin. Biraz dolu olan bir deponun aksine boş bir depo benzinin buharlaşmasını sağlar.
3) Buzdolabına asılan dekoratif mıknatıslar, beyaz eşyanızı kişiselleştirmenizi sağlar. Ancak buzdolabına asılan magnetler, buzdolabınızın ömrünü büyük ölçüde azaltıyor.
Buzdolabı yüzeyine yapıştırılan magnetler, sadece beyaz eşyayı çizmekle kalmaz. Özellikle buzdolabınızda dokunmatik bir özellik bulunuyorsa, mıknatıslardan kaynaklanan manyetik alan, cihazınıza zarar verir.
4) Buzdolabı her zaman fişe takılı olduğu ve sürekli çalıştığı için en fazla enerji tüketen ev aletidir.
Fransız ekonomist Martial You, ‘’Buzdolabınızın buzunu düzenli olarak çözerseniz, %30'a kadar tasarruf edersiniz" diyerek, aslında oldukça önemli bir tasarruf yolu sunuyor. Çünkü buzdolabının buzunu temizlemek, aşırı ısınmasını önleyerek fazla enerji tüketimini engeller.
5) Bulaşık makinesi bir evde en çok enerji tüketen beşinci cihazdır. Bu nedenle beyaz eşyanızın nasıl daha az enerji tüketeceğini bilmelisiniz. Bulaşık makinenizi çalıştırmak için acele etmeyin ve yeteri kadar bulaşıkla dolmasını bekleyin.
Asıl kritik adım ise çalıştırma kısmında sizi bekliyor. Çok ağır kirlerle mücadele etmiyorsanız, makinenizin ekonomi modunu kullanın. Bu hamleyi düzenli olarak uygularsanız, elektrik faturanızda %45'e kadar tasarruf etmiş olursunuz. Çünkü bulaşık makinesi kullandığı enerjinin %80'ine suyu ısıtırken ihtiyaç duyar. Ekonomi modu da bulaşıklarınızı daha düşük sıcaklıkta yıkar.
Ayrıca, beyaz eşyalarının performansını en üst düzeye çıkarmak temiz tutmaktan geçiyor. Bu cihazın hava almasını sağlarken, ömrünü uzatır. Aynı zamanda enerji tüketimini azaltır.
6) Kışın gelmesiyle birlikte evlerde sıcak su ihtiyacı da artıyor. Akşam demlenecek çay ya da öğle molasında içilecek kahve için sıcak suya gereksinim duyarsınız. Su ısıtıcıları şu an çok yaygın olsa da özellikle yemek yaparken, suyu tencerede kaynatmak zaman zaman kaçınılmaz oluyor. Oysa ki su ısıtıcıları, su kaynatmak için en ekonomik yöntemdir.
7) Dört bir yanımızı saran elektrikli aletler, kabarık faturaların başrolüdür. Günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran elektrikli cihazlar, bilinenin aksine fişe takılı halde çalışmazken yani ‘uyku’ modundayken de enerji tüketir.
Fişte takılı bırakmayarak, en çok tasarruf yapabileceğiniz elektrikli cihazlar ise şöyle; cep telefonları, internet kutuları, su ısıtıcıları ve kahve makineleri..
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