Gün boyunca daha iyi bir ruh hali için sabah rutinine ekleyebileceğiniz 5 öneri
Sahip olduğumuz alışkanlıklar, hayatımıza yansıyan bütün döngünün anahtarıdır. Rutinler, ruh halimizi ve enerji seviyemizi düşündüğümüzden çok daha fazla etkiler.
Rutinlerin oluşturduğu bütünlük bazen düzenden de öte bir girdap hali yaratabilir. Gün içinde yorgunluk, stres, düşük enerji ile baş edemez durumdaysanız, güne doğru rutinlerle başlayıp başlamadığınızı sorgulayabilirsiniz.
Günün ilk saatleri kısa ama çok önemli bir zaman aralığıdır. Uzmanlar, sabah rutinlerinin gün boyunca ruh halinizi ve uyanıklığınızı etkileyebileceğini, kan şekerinizi ve metabolizmanızı düzenleyebileceğini söyleyerek bu kısa zaman aralığına dikkat çekiyor.
Günlük hayatınızla yüzleşmek ve güne iyi başlamak için ihtiyacınız olan huzuru, istikrarı ve dengeyi getiren size ve ihtiyaçlarınıza iyi gelecek rutinler oluşturmaktan geçer. İşte, sabah rutinine ilham olabilecek 5 öneri:
1) Önce değerlendirin
Kötü alışkanlıklarınızı ancak onları açıkça tanımlayabilirseniz değiştirebilirsiniz. Çoğu zaman hiçbir şeyi düşünmeden, sadece otomatik bir ruh hali yaparız. Dolayısıyla size iyi gelecek rutinlerin hayatınıza dahil etmenin kolay olmadığını biliyoruz. Bu yüzden işe ilk olarak bir pano ya da not defteri edinmekle başlayın.
Bu noktada yapacağınız tek şey 1 hafta boyunca doğal döngünüzü izleyip, not almak. Bir hafta sonra önünüzde duran tabloda sağlıklı ve kötü alışkanlıklarınızın durumunu değerlendirebilirsiniz.
Unutmayın, değişimi yakalamak elbet zordur ancak istikrarsızlığı yaratan asıl nokta reçeteye yanlış ilacı vermekten geçiyor.
2) Güne kendinize verdiğiniz değeri göstererek başlayın
Kendini sevmek, en başta öz sevgi ve saygıyı yüceltip korumak… Evet, 'kendini sevmek' her ne kadar sıkıcı klişelerin başında gelen motivasyonlardan biri olsa da sürekli 'kendini sev' denilmesinin haklı bir sebebi var.
Uzun bir güne başlamadan önce size iyi gelen, benliğinize yatırım yapacağınız bir zaman dilimi yaratın. Yarım saatlik bir zaman diliminde sevdiğiniz bir kitabı okuyabilir, size iyi gelecek bir şarkı açabilir ya da kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz.
3) Şansa ihtiyacız kalmasın
Özellikle iş yerinde ya da okulda önemli bir güne başlıyorsak ekstra bir strese girmemiz kaçınılmazdır. Stres, kaygı ve panik haliyle birlikte unutmaya da başlarız. Sonuç olarak yaşanabilecek hataların önüne geçmek için günün planlarını yapan bir liste oluşturmaya başlayın.
İş yerinde yapmanız gereken görevlerinizi, öğle yemeğinde ihtiyacınız olan besini not alın ve işinizi şansa bırakmayın.
4) Güneş ışığını pas geçmeyin
Sabahları ilk iş olarak güneş ışığının gözlerinize gelmesi, zihinsel ve fiziksel sağlık için kesinlikle hayati önem taşır. Vücudun hormonal işleyişine ve metabolik hıza oldukça iyi gelen bu basit rutin, gözlerdeki nöronları harekete geçirerek beyne günün başladığını hatırlatıyor.
5) Nefes al ve hareket et
Özellikle günü stresli ve karamsar başlayan bir zihinle basit nefes egzersizleri ile kendinizi rahatlatabilirsiniz. Sabahları yaptığınız nefes egzersizleri, strese yol açan kortizol artışını sakinleştirmede oldukça etkilidir.
Bunun yanında yürüyüş, esneme gibi basit egzersizlerle rutininizi tamamlamak, gün içinde enerjinizi koruyarak sindirim sisteminden sinir sisteminize kadar birçok fayda sağlar.
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