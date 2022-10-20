Kaliteli ve dingin zaman geçirmenizi sağlayacak kitaplar

6-) Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk

Alman yazar Wilhelm Genazino’nun bu kısa romanı; yaşamının olağan akışını kaybeden bir karakterin, kendi durağanlığına hapsolup hayatının her bir anını kare kare analiz ederek okuyucusuna da yaşamın ne olduğu ve nasıl yaşanması gerektiği sorularını soruyor. Yer yer melankoliye kaçan bu hikâye okuyucuya bazen nüktedan espriler de sunarken yalnızlığın ve ikili ilişkilerin eklektik yapısını incelerken okuyucusunu kendi yaşamını analiz edeceği sorularla baş başa bırakıyor.