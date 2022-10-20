Kaliteli ve dingin zaman geçirmenizi sağlayacak kitaplar
Yaşamın bunaltıcı yoğunluğu ve bitmeyen koşturmacasından arta kalan zamanı doğru değerlendirmek mental sağlık ve yaşam motivasyonu için oldukça önemli.
Eve geldiğinizde aklınıza ilk gelen eylem televizyonu açmak ya da elinizden hiç düşürmediğiniz telefona sarılmak oluyorsa modern çağda herkesin takılı kaldığı kısır döngüdesiniz demektir.
İşte, evinizde geçirdiğiniz kısa zamanda ekrana hapsolmaktan sizi kurtaracak, altın değerinde ufuk açıcı kitap önerileri...
1-) Müthiş Psikoloji- Sevme Kusurları
“Sevgi” tanımınızı baştan düşünmenizi sağlayacak bu kişisel gelişim kitabında şimdiye kadar doğru bildiğiniz kemikleşmiş kavramlarınızı yeniden tanımlamaya çalışarak sevmenin aslında nasıl bir pratiği olması gerektiği hakkında öneriler bulacaksınız.
2-) Geçmişe Yolculuk
Dünyanın en çok okunan yazarlarından Stefan Zweig’ın kısa öyküsü “Geçmişe Yolculuk”, dili ustaca kullanan dahi yazarın insan psikolojisini çözümlediği bir başyapıt. Yaşamın tüm zorluklarına ve hayatın tüm gerçeklerine karşı dimdik ayakta durup direnen tutku dolu bir çiftin aşk hikâyesini anlatan bu kitabın sayfaları arasında kaybolacaksınız.
3-) Fahrenheit 451
Amerikan edebiyatının en ünlü yazarlarından Ray Bradbury’nin distopik bir dünyayı konu aldığı, okuyucusunu dehşete sürükleyen 1953 yılında yayımlanan Fahrenheit 451 romanı, adını kağıdın yanma derecesinden alıyor.
Bilim ve teknoloji açısından gelişen dünyanın tersine bir kültürel evrimleşme geçirip düşüncenin ve sanatın değer kaybettiği bir gelecek panoraması niteliği taşıyan romanında yazar, okuyucusunun Orta Çağ’a benzer biçimde skolastik düşüncelere hapsolması üzerinden eleştiriyor.
4-) Huzursuzluk
Zülfü Livaneli’nin yayımlandığı günden bu yana okuyucusundan olumlu eleştiriler alan bu romanında yazar “merhamet” kavramını sorunsallaştırdığı bir aşk hikâyesi anlatıyor. Doğu kültürüne temellendirdiği romanında Batı’nın gözünden Doğu anlayışının eleştirisini de alt metninde veren yazar, okuyucuya unutamayacağı saatler vadediyor.
5-) Brida
Mistik anlatılarıyla çok okunanlar listesinden asla düşmeyen yazar Paulo Coelho, Brida’da kendi doğa üstü güçleriyle ilk kez karşı karşıya kalan yetenekli bir genç kadının ruh eşini bulmasını konu ediniyor. Her şeyden önce kendi derin korkularıyla yüzleşmesi gereken genç kadının öyküsünde her okuyucu kendi yaşam yolculuğundan bir parça buluyor.
6-) Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk
Alman yazar Wilhelm Genazino’nun bu kısa romanı; yaşamının olağan akışını kaybeden bir karakterin, kendi durağanlığına hapsolup hayatının her bir anını kare kare analiz ederek okuyucusuna da yaşamın ne olduğu ve nasıl yaşanması gerektiği sorularını soruyor. Yer yer melankoliye kaçan bu hikâye okuyucuya bazen nüktedan espriler de sunarken yalnızlığın ve ikili ilişkilerin eklektik yapısını incelerken okuyucusunu kendi yaşamını analiz edeceği sorularla baş başa bırakıyor.
7-) Ben Kirke
Madeline Miller’ın romanı, okuyucuya mitolojik bir öykünün fantastik kapılarını aralıyor. Büyüleyici anlatımıyla haftalarca çok okunanlar listesinde kalan Ben Kirke, farklı farklı pek çok otorite tarafından “yılın en iyi kitabı” seçilmeyi başardı.
8-) İnsan Olmak
2018’de yaşamını yitiren psikiyatri profesörü ve yazar Engin Geçtan, “İnsan Olmak” isimli metninde her zaman üzerinde çalıştığı varoluşsal psikiyatrinin üzerine eğiliyor.
Dış dünya ile sürekli iletişim içerisinde olan insanın kendi iç dünyasındaki kargaşanın, dış dünya kargaşasından daha ürkütücü olduğunu, insanın kendisine sürekli tuzaklar kurduğunu ve çeşitli kısır döngülere girerek aslında bir anlamda sorumluluktan nasıl kaçtığını anlatıyor.
9-) Zamir
Son dönem Türk edebiyatının en çok okunan yazarlarından Hakan Günday, romanlarını tek solukta yazmayı sevdiğini söylüyor. Genellikle toplum yapısını incelediği eserlerinde aile yapısını ve normatif düzeni eleştiren yazar, yarattığı anti-kahramanlar ve onların karanlık dünyası ile okuyucusunun tüylerini diken diken ediyor.
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