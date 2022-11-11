Kişiliğiniz markanızdır: Kişiliğinizi geliştirmek üzerine 6 öneri

KİŞİLİĞİNİZ MARKANIZDIR

Kişiyi kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile getiren kavram ise kişilik. Lesley Üniversitesi'nde psikoloji alanında doçent olan Dr. John Kim, kişiliği “İnsanların durumlar karşısında nispeten tutarlı olma yollarını açıklayan karakteristik düşünme, hissetme ve davranış biçimleri” olarak tanımlıyor.

Aslında kişilik, bir bireyin tüm yaşamı boyunca anıların ve olayların bir araya gelmesinden başka bir şey değildir. Oluşturduğunuz kişilik, bir nevi sizin imzanız hatta markanızdır. Kişilik gelişimi ise kişinin kişiliğini geliştirme ve güçlendirme süreci olarak tanımlanır. Kişilik gelişimi, bireyin kendine güven ve yüksek benlik saygısı kazanmasına yardımcı olur.

Hindistan ve ABD merkezli Grand View Research araştırma şirketi, 2022 yılında kişisel gelişim pazarının büyüklüğünü 43,77 milyar dolar olarak açıklamıştı. 2030 yılına kadar 67,02 milyar dolar olması beklenen bu tutar, insanların kişisel gelişime olan ilgisini de yansıtıyor.

Peki, kişiliğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? İşte, kişilik üzerine ilham verecek noktalar…