Kişiliğiniz markanızdır: Kişiliğinizi geliştirmek üzerine 6 öneri
Yaklaşık 8 milyar nüfusuyla oldukça kalabalık bir gezegende yaşıyoruz. 8 milyar birbirinden farklı insan, benzersiz kişilikler…
Peki, nasıl oluyor da 8 milyar insan, DNA yapılarının yüzde 99.999'dan fazlası aynı olmasına karşın, bu kadar farklı davranabiliyor?
Son zamanlarda sosyal medyada, araştırmalarda sıkça duyduğumuz ‘persona’ kelimesinin Türkçe karşılığı kişilik kartı olarak düşüülebilir. "Personality" (kişilik) kelimesi, maske anlamına gelen Latince "persona" kelimesinden gelmektedir. Latince konuşulan antik dünyanın tiyatrosunda, maske yalnızca belirli bir karakteri temsil eden veya simgeleyen geleneksel bir araçtı.
KİŞİLİĞİNİZ MARKANIZDIR
Kişiyi kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile getiren kavram ise kişilik. Lesley Üniversitesi'nde psikoloji alanında doçent olan Dr. John Kim, kişiliği “İnsanların durumlar karşısında nispeten tutarlı olma yollarını açıklayan karakteristik düşünme, hissetme ve davranış biçimleri” olarak tanımlıyor.
Aslında kişilik, bir bireyin tüm yaşamı boyunca anıların ve olayların bir araya gelmesinden başka bir şey değildir. Oluşturduğunuz kişilik, bir nevi sizin imzanız hatta markanızdır. Kişilik gelişimi ise kişinin kişiliğini geliştirme ve güçlendirme süreci olarak tanımlanır. Kişilik gelişimi, bireyin kendine güven ve yüksek benlik saygısı kazanmasına yardımcı olur.
Hindistan ve ABD merkezli Grand View Research araştırma şirketi, 2022 yılında kişisel gelişim pazarının büyüklüğünü 43,77 milyar dolar olarak açıklamıştı. 2030 yılına kadar 67,02 milyar dolar olması beklenen bu tutar, insanların kişisel gelişime olan ilgisini de yansıtıyor.
Peki, kişiliğinizi nasıl geliştirebilirsiniz? İşte, kişilik üzerine ilham verecek noktalar…
1) Kendinizi keşfedin
İlk olarak mevcut özelliklerinizi ve istediğiniz kişilik kartını tanımlayın. Yetersiz özelliklerinizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünün. Kendinizi daha iyi bir hale getirmek için çevrenizdeki güçlü, takdirinizi kazanmış karakterlerden ilham alabilirsiniz.
2) Konfor alanınızı terk edin
Kişilik, üzerinde 3 ana etki vardır; kalıtım, çevre ve durumlar. İnsanlar her ne kadar birçok özelliğini kalıtsal olarak atalarından devralsa da kazanılan hayat deneyimi ve perspektif, kişilik gelişimi için muazzam bir etkiye sahiptir. Konfor alanınızı zorladıkça, içinizdeki birçok yeni özelliği ve potansiyeli de gün yüzüne çıkarmış olursunuz.
3) Yeni insanlarla tanışın
Size benzer ya da sizden farklı insanlarla konuşmak, daha kapsamlı bir birey olmanıza yardımcı olabilir. Hayat boyunca etkileşimde bulunduğunuz insanlar sonunda kim olduğunuzu şekillendiriyor; fikirleriniz, hatıralarınız ve hatta zevkleriniz.
Sizden daha güzel bir kadından ilham almayı, yaşça sizden büyük birinin deneyimlerinden yararlanmayı alışkanlık edinirseniz oldukça keyifli bir alışveriş içinde olduğunuzu fark edeceksiniz.
4) Zaman tanıyın
Sabır, kişiliğinizi geliştirmek ve iletişim alanınızı genişletmek için gerekli bir beceridir. Tanıştığınız insanlar her zaman size hitap etmeyebilir. Bazı can sıkıcı kişilik özelliklerini veya bir konuda sizinle aynı fikirde olmayan insanları tolere etmek için sabır ve sükûnet göstermelisiniz.
İşler ters gittiğinde nasıl sakin kalacağınızı öğrenmek sizi genel olarak daha kabul edilebilir biri yapacaktır. Bu hem profesyonel hem de günlük yaşantınız için edinmeniz gereken bir özelliktir.
5) En önemlisi: Özgün olun
Kişilik konusundaki tüm klişeleri bir kenara aldığınızda zaten bir kişilikle doğduğunuz gerçeğini fark edersiniz.
İlham ve gelişim oldukça güzeldir ancak kopyala yapıştır insanlar, hiçbir zaman itibar görmez. Edindiğiniz deneyimler ve hayat görgüsüyle kişiliğinizi geliştirebilirsiniz ancak yeni bir kişilik edinemezsiniz. Başkalarını kopyalamaktan öte önce kendinizi keşfetmelisiniz. Zaten aldığınız hiçbir özellik, kaynağından başkasında aynı etkiyi göstermez.
Asla başka bir insana dönüşmeyi denemeyin, bunun yerine kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışın. Ünlü filozof Norman O. Brown’un konu hakkında kısa ve net görüşü ise şöyle: ‘’En benim olanım. Kişilik, orijinal kişisel mülkiyettir.’’
6) Bir fikriniz olsun
İyi bir dinleyici olmak oldukça önemlidir. Ama insanların sizi keşfetmesi için kendinizi de göstermelisiniz. Günlük konuşmalara, sohbetlere katılmaktan asla çekinmeyin. Birçok konu hakkında fikir sahibi olmaya gayret edin. Her insan kendisine bir şeyler katan, yeni ufuklar açan insanlardan hoşlanır. Siz de içinizdeki cevheri sözcüklere dökerek yansıtmalısınız.
Genel olarak fikirleri olan insanlar, söylenenlere katılanlardan daha ilginç olma eğilimindedir. Elbette bunu gelişigüzel şekilde gerçekleştirmek, sizleri daha donanımsız bir insan gibi gösterebilir. Konuşurken sınırı ne zaman aştığını bilmeyenlerdenseniz her şeyi bilen biri olmayı bırakmayı denemelisiniz.
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