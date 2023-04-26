Kokunun tarihi: Aromatik parfüm günümüze kadar nasıl geldi?

HİKAYESİ MISIR'A DAYANIYOR

Ptolemaios Mısırı'nda inşa edilen tapınakların duvarlarına yazılan tarifler sayesinde Eski Mısırlı'ların dini törenleri kutlamak için parfüm kullandığı keşfedildi. Hoş bir kokuyu kutsallık işareti olarak gördükleri için mumyalama için de parfüm kullandılar.

''Kyphi'' mumyalar için tapınak tütsüsü olarak kullanılan en popüler parfümdü. Eski Mısırlılar parfüm yapmak için 'enfleurage' adı verilen bir parfüm yapma tekniği kullandılar. Moringa, keten tohumu, susam ve hint yağı gibi malzemeleri karıştırdılar.

Ayrıca Arkeologlar Taputti'nin M.Ö 1200'de yapılan parfüm formülünü buldular. Tapputi-Belatekallim, Mezopotamya'da parfümcü olarak çalışan, kayıtlı ilk kimyagerdi.