Odak noktanız hayatınızın bileşenleri değil, kendisi olsun!

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:33
<p><strong>SİSTEMİN ÖNCELİĞİ: KARİYER</strong></p> <p><span lang="tr-TR">Dolu bir </span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">zge</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">miş, sıkı bir portfolyo, iyi referanslar ve sertifikalar... Bunlar </span><span lang="tr-TR">mevcut sistemde</span><span lang="tr-TR"> bir</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ok insanın sahip olmak isteyeceği </span><span lang="tr-TR">donanımlar</span><span lang="tr-TR">. </span></p> <p><span lang="tr-TR">Sağlam bir kariyere sahip olmak ve kendini g</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">nden g</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">ne gelişmek, g</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">zel ve zor bir eylem. Yılmadan, azimle, son derece sağlam bir disiplinle </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">alışmak, kariyer basamaklarında zirveye giden yolu ilmek ilmek işlemek...</span></p> <p><span lang="tr-TR">Hayal etmesi oldukça tatmin edici f</span><span lang="tr-TR">akat </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ok klişe de olsa, her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi, kariyere </span><span lang="tr-TR">fazla </span><span lang="tr-TR">odaklanm</span><span lang="tr-TR">anın yıpratıcı</span><span lang="tr-TR"> olduğunu hatırlatmakta fayda var.</span></p>

SİSTEMİN ÖNCELİĞİ: KARİYER

Dolu bir özgeçmiş, sıkı bir portfolyo, iyi referanslar ve sertifikalar... Bunlar mevcut sistemde birçok insanın sahip olmak isteyeceği donanımlar.

Sağlam bir kariyere sahip olmak ve kendini günden güne gelişmek, güzel ve zor bir eylem. Yılmadan, azimle, son derece sağlam bir disiplinle çalışmak, kariyer basamaklarında zirveye giden yolu ilmek ilmek işlemek...

Hayal etmesi oldukça tatmin edici fakat çok klişe de olsa, her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi, kariyere fazla odaklanmanın yıpratıcı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

<p><strong>VAKİTSİZLİK İÇİNDE KAYBOLAN HAYAT</strong></p> <p><span lang="tr-TR">Hayat yolculuğunda bir insanın</span><span lang="tr-TR"> gerek sosyal, gerek psikolojik a</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ıdan iyi durumda olabilmesi i</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">in en </span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">nemli şartlardan biri, </span><span lang="tr-TR">kişinin </span><span lang="tr-TR">kendine vakit ayırabilmesi</span><span lang="tr-TR">dir</span><span lang="tr-TR">. </span><span lang="tr-TR">B</span><span lang="tr-TR">azen bir y</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">r</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">y</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">ş, bazen tek başına ge</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">irilen iki g</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">nl</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">k bir tatil. </span></p> <p><span lang="tr-TR">Okurken yapılması </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ok kolay g</span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">r</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">nen bu eylemler, kişinin t</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">m odak noktasını tek bir merkezde topladığında </span><span lang="tr-TR">havada kalıyor.</span><span lang="tr-TR"> Kariyerine gereğinden fazla </span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">nem veren insanlar, iş hayatındaki stresi </span><span lang="tr-TR">ya da</span><span lang="tr-TR"> yarım kalan işlerini eve taşı</span><span lang="tr-TR">mak zorunda kalıyor</span><span lang="tr-TR">.</span></p> <p><span lang="tr-TR">Oysa ki insan kendine daha </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ok vakit ayır</span><span lang="tr-TR">dığında düşünce gücünün gelişimi ve psikolojik dinginliği</span><span lang="tr-TR"> sağlayarak, daha tatmin edici sonuçlar elde eder.</span></p>

VAKİTSİZLİK İÇİNDE KAYBOLAN HAYAT

Hayat yolculuğunda bir insanın gerek sosyal, gerek psikolojik açıdan iyi durumda olabilmesi için en önemli şartlardan biri, kişinin kendine vakit ayırabilmesidir. Bazen bir yürüyüş, bazen tek başına geçirilen iki günlük bir tatil.

Okurken yapılması çok kolay görünen bu eylemler, kişinin tüm odak noktasını tek bir merkezde topladığında havada kalıyor. Kariyerine gereğinden fazla önem veren insanlar, iş hayatındaki stresi ya da yarım kalan işlerini eve taşımak zorunda kalıyor.

Oysa ki insan kendine daha çok vakit ayırdığında düşünce gücünün gelişimi ve psikolojik dinginliği sağlayarak, daha tatmin edici sonuçlar elde eder.

<p><strong>ERTELENEN ANLAR</strong></p> <p><span lang="tr-TR">İnsanları</span><span lang="tr-TR"> hayatta tutan en b</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">y</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">k değerlerden biri, kişinin i</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ine doğduğu ve partneriyle kurduğu </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ekirdek aile</span><span lang="tr-TR">dir</span><span lang="tr-TR">. Aile </span><span lang="tr-TR">ile </span><span lang="tr-TR">vakit ge</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">irmek, </span><span lang="tr-TR">birçok insanı </span><span lang="tr-TR">huzurlu ve güvende hissettiren bir eylem.</span></p> <p><span lang="en-US">Ö</span><span lang="tr-TR">rneğin, bir babanın </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ocuğuyla birlikte yemek yemesi, sokak sokak gezmeleri... </span><span lang="tr-TR">Hayatın süprizlerden ibaret olduğunu düşünürsek,</span><span lang="tr-TR"> bir g</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">n geriye d</span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">n</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">p baktığımızda kuşkusuz en </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ok bu anılar </span><span lang="tr-TR">hatırlanır. Yoğun bir tempoda mutlu aile karelerine vakit ayırmak ise hiç kolay değil.</span></p> <p><span lang="tr-TR">Mesai saatlerinden artakalan zamanlarda odak noktasını aileye </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">evirmek bu tabloyu iyileştirmek i</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">in en </span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">nemli şartlardan biridir.</span></p>

ERTELENEN ANLAR

İnsanları hayatta tutan en büyük değerlerden biri, kişinin içine doğduğu ve partneriyle kurduğu çekirdek ailedir. Aile ile vakit geçirmek, birçok insanı huzurlu ve güvende hissettiren bir eylem.

Örneğin, bir babanın çocuğuyla birlikte yemek yemesi, sokak sokak gezmeleri... Hayatın süprizlerden ibaret olduğunu düşünürsek, bir gün geriye dönüp baktığımızda kuşkusuz en çok bu anılar hatırlanır. Yoğun bir tempoda mutlu aile karelerine vakit ayırmak ise hiç kolay değil.

Mesai saatlerinden artakalan zamanlarda odak noktasını aileye çevirmek bu tabloyu iyileştirmek için en önemli şartlardan biridir.

<p><strong>ELDE KALAN YOKSUNLUK HİSSİ</strong></p> <p><span lang="tr-TR">Aileden sonra hatta kimi zaman aileden de önce gelen arkadaşlık kavramı, hayatta özgürce seçim şansının olduğu konulardan biri. </span></p> <p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm;"><span lang="tr-TR">Arkadaşlarla yapılan buluşmalar, topluca gidilen yemekler, keyifli sohbetler, sosyal hayatı iyi y</span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">nde etkileyen aktivitelerdir. Hayatının merkezine kariyerini koymuş insanlar, </span><span lang="tr-TR">genellikle </span><span lang="tr-TR">sıkı arkadaşlık bağla</span><span lang="tr-TR">rından bilinçli ya da bilinçsiz yoksundur</span><span lang="tr-TR">. </span></p> <p style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.35cm;"><span lang="tr-TR">Kişinin odak nokta</span><span lang="tr-TR">sı </span><span lang="tr-TR">yalnızca kariyer olduğunda sosyal hayat ve ilişkiler </span><span lang="tr-TR">ister istemez</span><span lang="tr-TR"> vasat bir </span><span lang="en-US">noktada kalıyor.</span></p>

ELDE KALAN YOKSUNLUK HİSSİ

Aileden sonra hatta kimi zaman aileden de önce gelen arkadaşlık kavramı, hayatta özgürce seçim şansının olduğu konulardan biri.

Arkadaşlarla yapılan buluşmalar, topluca gidilen yemekler, keyifli sohbetler, sosyal hayatı iyi yönde etkileyen aktivitelerdir. Hayatının merkezine kariyerini koymuş insanlar, genellikle sıkı arkadaşlık bağlarından bilinçli ya da bilinçsiz yoksundur

Kişinin odak noktayalnızca kariyer olduğunda sosyal hayat ve ilişkiler ister istemez vasat bir noktada kalıyor.

<p><strong>DAHA İNSANİ VE YAŞANABİLİR</strong></p> <p><span lang="tr-TR">K</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">lt</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">rel anlamda gelişmek, hayatı kaçırmamak adına; yeni kitaplar okumak, sergileri ve m</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">zeleri gezmek, bambaşka </span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">lkelere seyahat edip, farklı milletlerden insanlarla tanışmak son derece keyifli ve </span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">nemli. </span></p> <p><span lang="tr-TR">Odak noktasının tamamında kariyeri olan </span><span lang="tr-TR">kişiler, sosyal tecrübeler edinmek ve anılar oluşturmak </span><span lang="tr-TR">i</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">in yeterli vakt</span><span lang="tr-TR">e asla sahip olamazlar.</span></p> <p><span lang="tr-TR">K</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">lt</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">rel anlamda gelişmenin ve yetişmenin, insanı insan yapan fakt</span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">rlerden biri olduğunu unutmamak ve bu doğrultuda har</span><span lang="tr-TR">e</span><span lang="tr-TR">ket etmek, </span><span lang="tr-TR">hayatı daha insani ve yaşanabilir kılan ayrıcalıklardan biridir.</span></p>

DAHA İNSANİ VE YAŞANABİLİR

Kültürel anlamda gelişmek, hayatı kaçırmamak adına; yeni kitaplar okumak, sergileri ve müzeleri gezmek, bambaşka ülkelere seyahat edip, farklı milletlerden insanlarla tanışmak son derece keyifli ve önemli.

Odak noktasının tamamında kariyeri olan kişiler, sosyal tecrübeler edinmek ve anılar oluşturmak için yeterli vakte asla sahip olamazlar.

Kültürel anlamda gelişmenin ve yetişmenin, insanı insan yapan faktörlerden biri olduğunu unutmamak ve bu doğrultuda hareket etmek, hayatı daha insani ve yaşanabilir kılan ayrıcalıklardan biridir.

<p><strong>YAŞAMI DOĞRU KABUL ETMEK</strong></p> <p><span lang="tr-TR">Yola </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ıkmanın en g</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">zel yanı, varmak değil; yolda olmaktır. Kariyer odaklı insanlar </span><span lang="tr-TR">ise</span><span lang="tr-TR"> tamamen sonu</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR"> odaklı d</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">ş</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">nmeye meyillidirler. İyi bir gelir kazanmak, saygın bir insan olmak, takdir edilmek, </span><span lang="en-US">ö</span><span lang="tr-TR">ne </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ıkmak... </span></p> <p><span lang="tr-TR">Oysa ki s</span><span lang="tr-TR">onu</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">lara giden yolda anın i</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">inde kalıp, s</span><span lang="en-US">ü</span><span lang="tr-TR">re</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ten keyif almak, hayata bambaşka pencerelerden bakabilmek </span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">ok daha doyurucudur. Yaşamın sunduklarını sonu</span><span lang="en-US">ç</span><span lang="tr-TR">larıyla değil, nedenleriyle ve koşullarıyla kabul edip, değerlendirmek gerekir.</span></p>

YAŞAMI DOĞRU KABUL ETMEK

Yola çıkmanın en güzel yanı, varmak değil; yolda olmaktır. Kariyer odaklı insanlar ise tamamen sonuç odaklı düşünmeye meyillidirler. İyi bir gelir kazanmak, saygın bir insan olmak, takdir edilmek, öne çıkmak...

Oysa ki sonuçlara giden yolda anın içinde kalıp, süreçten keyif almak, hayata bambaşka pencerelerden bakabilmek çok daha doyurucudur. Yaşamın sunduklarını sonuçlarıyla değil, nedenleriyle ve koşullarıyla kabul edip, değerlendirmek gerekir.

Kariyer kariyer odaklı insan işkolik zamanı olmamak

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