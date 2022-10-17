Odak noktanız hayatınızın bileşenleri değil, kendisi olsun!

SİSTEMİN ÖNCELİĞİ: KARİYER

Dolu bir özgeçmiş, sıkı bir portfolyo, iyi referanslar ve sertifikalar... Bunlar mevcut sistemde birçok insanın sahip olmak isteyeceği donanımlar.

Sağlam bir kariyere sahip olmak ve kendini günden güne gelişmek, güzel ve zor bir eylem. Yılmadan, azimle, son derece sağlam bir disiplinle çalışmak, kariyer basamaklarında zirveye giden yolu ilmek ilmek işlemek...

Hayal etmesi oldukça tatmin edici fakat çok klişe de olsa, her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi, kariyere fazla odaklanmanın yıpratıcı olduğunu hatırlatmakta fayda var.