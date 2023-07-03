Sabah kahvesini doğru tüketmek: Aç karnına kahve içmek neden zararlı?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:46

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:46

Güvenli ve rahat yatağımızı geride bırakıp uzun bir güne başlamak, birçoğumuz için oldukça can sıkıcı. Yataktan kalkıp hızla ayağa kalkmak için ise insanların büyük bir çoğunluğu aynı yöntemi izliyor; güzel, sıcak bir fincan kahve için. Birçok insan için vazgeçilmez bir rutine dönüşen sabah kahvesi aç karnına tüketildiğinde ise birçok sağlık sorununu tetikliyor.

DİĞER HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

Uzmanlar uzun yıllardır boş bir mideyle tüketilen kahvenin bağırsaklara zarar verebileceği, şişkinlik, akne, saç dökülmesi, anksiyete, tiroid sorunları veya ağrılı regl dönemleri gibi diğer hastalıklara katkıda bulunabileceği fikrini dile getiriyor. Örneğin, British Journal of Nutrition'da Haziran 2020'de yapılan araştırma, sabahları aç karnına sade kahve içmenin insanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozduğunu ortaya koyuyor. Aynı araştırmada kahve öncesi kahvaltı yapan kişilerin kan şekerinde bir artışa rastlanmadı.

Nitekim stres hormonu olan kortizol salınımını önemli ölçüde uyaran kafein, aç karınla alındığında vücudun strese tepki veriyormuş gibi çalışmasına neden olabilir. Bu durum bağırsaklar, hormonlar, adrenal bezleri ve gün boyunca hissedilen enerji hali üzerinde de negatif bir etki yaratıyor.

SABAH KAHVESİ NASIL TÜKETİLMELİ?

İlk olarak kahve içmeden önce gece boyunca susuz kalan vücudunuzu mineral açısından zengin bir içecekle rehidre etmelisiniz. Bu sayede vücudunuzdaki elektrolitlerin yenilenmesi de sağlamış olursunuz.

* Elektrolitler, vücuttaki su dengesini ve kanın pH değerini düzenliyor ayrıca sinir ve kas hücrelerinin işlevleri için önem taşıyor.

Daha sonra kan şekerinizi dengelemek için muhakkak bir şeyler atıştırın. Böğürtlen, muz, portakal, hurma gibi besinler, içerdiği liflerle birlikte kan şekerindeki zirveyi dengelemeye yardımcı olur.

İhtiyacınız olan kafeinle buluşmadan önce özellikle böbrek üstü bezlerinin sağlığı ve hormonlarınız için yeterince potasyum ve sodyum aldığınızdan emin olun.