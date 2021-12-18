Vitrindekiler...

18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:04

18. Yüzyıl Dünya Edebiyatında Aydınlanma / Gürsel Aytaç / Cumhuriyet Kitapları / 128 s.

Gürsel Aytaç’a göre edebiyatta “klasik” bir seçkinlik, âdeta bir ölümsüzlük, yani her zaman, her yerde değerlilik anlamını taşır. Aydınlanma ile kastedilen, insanın Ortaçağ’ı belirleyen, “akla aykırı olduğu için inanmak” anlayışının yapılandırdığı bir yaşam tarzıdır. Aytaç’ın deneme kitabı 18. Yüzyıl Dünya Edebiyatında Aydınlanma, dönemin edebiyatına, yazın dinamiklerine ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Seviş Yolcu / Cemal Süreya / Der. Birhan Keskin / Can Yay. / 120 s.

Birhan Keskin, Seviş Yolcu’da Cemal Süreya’nın çok sevilen aşk şiirlerinin yanı sıra, onun bu memlekete, şehirlere, insanlarına ilişkin yazdığı şiirleri bir araya getiriyor. Her aşık olduğumuzda, bir şehri çok özlediğimizde, işler sarpa sardığında, enseyi kararttığımızda, üzüldüğümüzde, yeniden ayağa kalktığımızda Süreya’nın şiirleri bize bizi ve yaşamın ta kendisini anlatıyor. Kitaptaki elli dört şiire, Süreya’nın defterlere, armağan ettiği şiir kitaplarının üzerine, mektuplara eklediği desenler eşlik ediyor.

Nocilla Rüyası / Agustín Fernández Mallo / Çev. Sena Akalın / Harfa Yay. / 200 s.

Bağımsız sinemadan kolaja, kavramsal sanattan mimariye, bilgisayar tarihinden romanın çöküşüne dek birçok alana göndermelerle dolu bir fikirler ve imgeler geçidi olan Nocilla Rüyası, Nevada’nın büyüleyici boşluğunda ilerlerken zaman zaman tekrar boy gösteren - hayat kadınları, Meksikalı tır sürücüleri, Çin’li sörfçüler, gezgin eski bir boksör, kendi mikro vatanlarını ilan etmiş bir takım insan, ıssız bir yerde kaybolmayı uman yasa dışı bir göçmen, kendini Borges’e adamış Arjantinli bir mimar… - eksantrik karakterlerin yaşamlarından kısa kısa fragmanlarla bir hikâyeler ağı örüyor ve çağdaş gerçekliğin portresini sunuyor. Mallo’nun post-şiirsel olarak adlandırdığı kavramdan hareketle kaleme aldığı Nocilla Projesi’nin bu ilk kitabı okuru alışılagelmiş bir roman okumanın dışında bir edebiyat deneyiminin parçası olmaya davet ediyor.

İç Mekân Çin Mahallesi / Charles Yu / Çev. Avi Pardo / İthaki Yay. / 272 s.

ABD baştan sona bir film seti âdeta ve Willis Wu hayatının ana karakteri değilmiş gibi hissediyor kendini, sanki herhangi bir televizyon dizisinde figüran sadece. Her gün Altın Saray’a, sürekli aynı polisiye dizinin, Siyah ve Beyaz’ın çevrildiği o restorana çalışmaya gidiyor. Klişe Asyalı Adam değil, Kung Fu’cu Adam olmayı hayal ettiği, en sonunda göçmen ailesinin ve Çin Mahallesi’nin gerçek tarihini öğreneceği o yere. 2020’de ABD’de Ulusal Kitap Ödülü’nü kazandığı İç Mekân Çin Mahallesi, Charles Yu’dan toplumsal ön yargıların belirlediği sınırların ötesindeki göçmenlerin ve figüranların arasında, sahnenin gerisinde kalan ötekilerin romanı.

Mustafa Kemal’den Atatürk’e / Sacide Bolcan / Mona Kitap / 440 s.

Sacide Bolcan kitabında, Mustafa Kemal Atatürk’ün adamının özyaşam öyküsünü yazdıklarını iddia eden başvuru kaynaklarını doğrusuyla yanlışıyla okuyucularla buluşturuyor. Kitapta Mustafa Kemal’den Atatürk’e evrilen tarihi aktörü yaratan tarihsel süreçten daha çok entelektüel ortamın izlerini süren Bolcan, küçük Mustafa’nın Mustafa Kemal’e, ardından kurmay subay Mustafa Kemal’in Gazi Mustafa Kemal’e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan yolculuğu anlatıyor. Kemalist devrimlerin yaratıcısının fikir babalarının, esin kaynaklarının, düşünsel ve eylemsel gelişiminin üzerinde duruyor.

Raşomon ve Diğer Öyküler / Ryunosuke Akutagawa / Çev. Oğuz Baykara / Alfa Yay. / 276 s.

Ölülerin saçlarını yolan bir kadın, cehennemden kurtulmaya çalışan bir haydut, sanatı uğruna feda edebileceklerinin sınırı olmayan bir ressam, cinayetini anlatan bir ölü, burnundan başka şey düşünemeyen bir rahip, yaşamını erdemlerin yoluna adamaya kararlı genç bir adam… Raşomon ve Diğer Öyküler’de derlenen, hem yaşama hem de sıradan insanların umutları, inançları, zayıflıkları ve tutkularına ilişkin yalın ve zamansız eserleriyle Akutagawa okuyucuları, incelikle işlenmiş karakterlerin dünyalarına davet ediyor.