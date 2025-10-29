YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 30 Ekim 2025 / Sayı 1863!

“Bu kitabın yazılışını başlatan olay canlı bir televizyon yayınında izleyicilerimle paylaştığım bir isyan davranışı ve söylemiydi. Bu isyanımı yaklaşık bir-bir buçuk yıl kadar önce bir siyasal sohbet programının kapanışında dile getirmiştim:

Programda önce baskıcı iktidarların yanlışlarını, adaletsizliklerini, haksızlık ve hukuksuzluklarını eleştirirken bu tür uygulamaların, o toplumlarda yaşayan insanların yaşamlarını olumsuz etkilediğini, gönençlerini (refahlarını) ve mutluluklarını engellediğini belirtmiştim. Daha sonra herkesi kendi bilinçlerine, ahlaklarına ve vicdanlarına uygun davranmaları, haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklere karşı mücadele etmeleri için uyarmıştım.

En sonunda da izleyenlerimi, ‘Bütün baskılara karşı, her zaman her yerde, her koşulda kendi ilkelerini, kendi ahlakını, kendi vicdanını savun’ diye uyarmış ve masaya yumruğumu vurarak ‘Hayat yaşadığına değsin!’ diye haykırmıştım.

Bu programdan çok etkilenen çok değerli bir dostumun önerisi üzerine başladım bu çalışmaya. ‘Kongarizma’ terimini de bu arkadaşıma borçluyum.

İsyanımın temelinde ise insanların ahlaklarına, vicdanlarına aykırı uygulamalara karşı olan suskunlukları ve sessiz kalarak sergiledikleri boyun eğiş davranışı yatıyordu.”

Hayat Yaşadığına Değsin-Hayat, Aşk, Başarı ve Mutluluk Üzerine Kongarizmalar (Remzi Kitabevi) adlı yeni kitabıyla okuyucularla buluşan Cumhuriyet gazetesi yazarı, toplumbilimci Prof. Dr. Emre Kongar kapağımızda.

Kitabında okuyucuyu kendi yaşamına farklı bir pencereden bakmaya davet eden Kongar, yaşamın yalnızca akıp giden bir süreç değil, bilinçli seçimlerle şekillenen bir serüven olduğunu vurguluyor.

Deneyimlerini “Hayat”, “Aşk”, “Başarı” ve “Mutluluk” başlıklarında toplayarak bu konulardaki değerlendirmelerini “aforizma”, “karizma” ve “Kongar” sözcüklerini birleştirerek “Kongarizmalar” adı altında bir araya getiriyor.

Ve Epikuros’tan Sokrates’e, Eflatun’dan Aristoteles’e, Spinoza’dan Maslov’a kadar birçok düşünürden referansları, aşkın ideolojik-sosyolojik-ekonomik ve edebi tahlillerini, başarıya ve mutluluğa giden yolda dikkat edilmesi gereken anları sunuyor. Mehmet S. Aman’ın söyleşisi...

