Yeni bir dergi: Boleka

Yeni, yepyeni bir dergi Boleka. Adı, “geri dönmek, ger gelmek” demek. Yazar Ursula K. Le Guin’in Hep Yuvaya Dönmek kitabından geliyor. Söylenmemişe geri dönmek. Yeniyi söyleyebilmek.

Çok kısa sürede üç baskı yaparak edebiyat sanat çevresinde ilgi odağı olan üç aylık edebiyat-kültür-sanat dergisi. Derginin yayın yönetmeni Fatma Özer.

Kadınlardan oluşan kolektif bir grubun hazırladığı farklı, bilinen dergi tasarımlarının dışında, özgün bir dergi Boleka. Editörler Hande Başpınar Karalar, Özge Karaçöl Özgür.

İlk sayısında yazar Aslı Erdoğan’a ayrılmış. Aslı Erdoğan’ın unutmadıklarını gösteren kadınların elinde biçimlenen bir dergi Boleka.

Tüm yapıtlarında bireysel ve toplumsal hafızanın kırılganlıklarını, işkenceyi, hapisliği, baskıyı, sürgünlüğü, yalnızlığı, hastalıkları, derin acıları yansıtan Aslı Erdoğan, uzun bir süredir Berlin’de yaşıyor.

Yazarın bir güzü sakat bir kadının gözüyle Cenevre’deki günlerini, izlenimlerini içeren Mücizevi Manderin kahramanından esinlenilerek “Göz” imgesi ele alınıyor. “Göz”ün çağrıştırdığı denemeler yer alıyor dergide.

Dergide ayrıca deneme, anı, şiir, öykü, söyleşi de yer alıyor. Aslı Erdoğan’ın yapıtlarını genişçe değerlendiren denemelerin yanında Orhan Pamuk’un da “Göz” imgesini ele alan, Kara Kitap’tan, kısa bir değerlendirmesi de yer alıyor.

Şair Margaret Atswood “Üç Göz” başlıklı şiiriyle göz imgesine katkıda bulunuyor. Bir de “V” şiiriyle de yer alıyor dergide. Davide Minotti de “Aslı’ya” içten bir mektupla merhaba diyor.

Şair Barış Pirhasan da “Aslı” şiiriyle “Bildiğim hep zordu Aslı’nın hayatı” diyerek bu değerli yazarı dizelerine taşıyor.

Şair Turgay Fişekçi de “Aslı’ya” şiirinde yakından tanıdığı yazarın yapıtlarının dünyasına gönderme yapıyor.