Bilim insanları dışkıları inceledi: Aylar sonra bile covid çıktı
Covid-19 geçiren kişilerle ABD'de yapılan bir araştırmada insan dışkısında aylar sonra bile koronavirüs tespit edildiği ortaya çıktı.
Son dönemde birçok ülkede koronavirüs yasakları gevşetilirken, ABD’de yapılan bir araştırma bilim insanları tarafından “uzun Covid-19” olarak da bilinen ve aylarca süren semptomlarla ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardı.
koronavirüs semptomları ile insan dışkısı arasındaki bağ ile ilgili bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı araştırma ABD’de Stanford Üniversitesi’nde gerçekleşti. Koronavirüs atlatan kişilerin dışkılarında aylar sonra bile koronavirüs bulunduğunu tespit eden uzmanlar, koronavirüsün doğrudan gastrointestinal kanalı etkilediği ve orada gizlendiğini ortaya çıkardı.
California’daki Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada corona virüsü hastalarının yarısının hastalık bulaştıktan sonraki bir hafta boyunca dışkılarında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Aynı hasta grubundaki hastaların dışkıları 7 ay sonra incelendiğinde ise sadece yüzde 4’ünün dışkısında koronavirüs bulundu.
Sözcü'de yer alan habere göre, araştırmayı yürüten bilim insanlarından Ami Bhatt, “Bu sonuçlar, vücuttaki bazı bölgelerin uzun Covid-19 için önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Vücutta kalan virüs, doğrudan hücreleri ve dokuları işgal edebilir veya bağışıklık sistemine zarar veren proteinleri üretebilir” dedi.
İngiliz medyası, Covid-19 geçirenlerin bazılarında uzun Covid-19 görüldüğüne dikkat çekerken bilim insanlarının henüz bu hastalığın sebebinin bilinmediğini aktardı.
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