Bill Gates'ten koronavirüs uyarısı: Çok daha bulaşıcı ve ölümcül olacak
Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ve koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarıyla gündem yaratan Bill Gates, "yüzde 5ten fazla" diyerek endişe verici bir uyarıda bulundu.
2015 yılında yaptığı konuşmada dünya üzerinde bir salgın hastalık olabileceğinin sinyalini veren ve Covid-19’u yıllar önce öngördüğü için gündem olan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, İngiliz medyasına konuşarak koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan Gates, şu ana kadar dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili yorumlarda bulunarak salgının çok daha öldürücü bir hale gelebileceğini dile getirdi.
“YÜZDE 5’İN ÇOK ÜZERİNDE”
Daha önce salgının Aralık 2021’de daha kötü bir hale geleceğini bilen ve Omicron varyantını doğru tahmin eden Gates, “Çok daha bulaşıcı ve ölümcül bir varyant oluşabilir. Bu da dünya daha pandeminin en kötü haliyle karşılaşmamış demek oluyor” dedi.
Gates, “Endişe yaratmak istemiyorum ama salgının daha bulaşıcı ve daha da ölümcül bir koronavirüs varyantı yaratması ihtimali yüzde 5’in çok üstünde. Yani daha en kötüsünü görmedik” dedi.
“Sonraki pandemiyi nasıl engelleriz” isimli bir kitap yayınlayan Gates, epidemiyoloji alanında uzmanlaşmış kişilerle bilgisayar modelleyenlerle bir ekip oluşturularak gelecekteki küresel sağlık tehditlerine karşı çalışılması gerektiğini söyledi.
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