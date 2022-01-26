Danimarka, Covid-19'u kritik hastalıklardan çıkarıyor

Danimarka, Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarma ve 1 Şubat itibarı ile tüm kısıtlamaları kaldırma kararı verdi.

AA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:20
Danimarka, Covid-19'u kritik hastalıklardan çıkarıyor
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Danimarka, Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarma ve 1 Şubat itibarı ile tüm kısıtlamaları kaldırma kararı verdi.

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