Fahrettin Koca’dan memuriyetten istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşen hekimlerin bir defaya mahsus asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa eden veya son yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndaki (TUS) başarısıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin, tek sefere mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini belirtti.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
Koca halen Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenlerin de talepleri halinde Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri (SBA) kadrolarına geçebileceğini kaydetti.
Koca’nın açıklamaları şöyle:
- Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek. Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.
Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- 'Artık AKP'li değilim'
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Çanakkale'de feribota rekor zam
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- Askıda Bilet uygulaması başladı
- Kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirildi