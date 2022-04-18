Son Dakika: Fahrettin Koca'dan 'yeni dönem' sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi.
Koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."
Video Haberler
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Uludağ'da yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
- Bu çiçeği koparan, araba fiyatı kadar ceza ödüyor
- Canlı yayında 'Sedat Peker' iddiası
- Kartal'da hırsızlık
- Van Gölü sahilinden 45 ton çöp toplandı
- CHP ilçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Eren Ok
- Bozcaada seferlerine fırtına engeli
- Trabzon’da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Le Classique'te PSG Cengiz Ünder'i üzdü!
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Köksal Toptan'dan HDP açıklaması
- Emin Çapa Halk TV'ye geri döndü
- Pazarın en pahalısı taze fasulye
- Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem!
- Dev maçta Benfica, Sporting'i 2 golle yıktı!
- Motosiklet tutkunu Mehmet, kazada öldü
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Athena Tapınağı'nın ziyaretçilerle buluşacak