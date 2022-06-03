Kış ayında Omicron'a yakalananlar dikkat!
ABD'nin önde gelen kurumlarından Duke Üniversitesi'nde görevli uzmanlar kış aylarında Omicron varyantı bulaşanları uyardı.
Koronavirüs salgınına ilişkin tüm dünyada yasaklar kaldırılmaya başlarken Duke Üniversitesi’nde görevli bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Cameron Wolfe açıklamalarda bulundu.
ABD medyasında yer alan haberlerde Dr. Wolfe, kış aylarında koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı bulaşan kişileri uyardı. Wolfe, kış aylarında koronavirüse yakalanan kişilerin yeniden hastalanma ihtimalini değerlendirdi.
Son dönemde ABD’de vaka sayısının artış gösterdiğini ve bazı bölgelerde Mart ayındaki vaka sayılarına ulaşıldığını aktaran bilim insanları daha önce Omicron varyantı geçirenlerin tekrar hastalanma riskinin olduğunu duyurdu.
Wolfe, daha önce corona virüsü bulaşan ve tekrar hasta olan kişilerde başka bir varyant tespit edildiğine dikkat çekerken Omicron varyantındaki durumun ise çok daha farklı olduğunun altını çizdi. Dr. Wolfe, Omicron varyantı olan bireylere tekrar Omicron varyantı bulaşabildiğini söyledi.
Duke Üniversitesi’nden Dr. Adia Ross ise koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanların ya aşı olmadığını ya da kronik hastalıkları olduğunu söyledi.
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