"O Covid-19 hapları Türkiye’de bedava"
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında Prof. Dr. Yağız Üresin'in koronavirüse karşı geliştirilen hapların benzerinin Türkiye'de bedava olduğunu ifade ettiğini yazdı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Covid-19'a karşı geliştirilen hapın fiyatının TL'ye çevrildiğinde 6 bin 800 - 7 bin lira civarı olduğunu dile getirirdi.
"FARKI YOK"
Prof. Dr. Yağız Üresin'in değerlendirmelerini aktaran Sarıkaya, “Türkiye’de bunların benzerleri salgının ilk anından bu yana zaten kullanılıyor. Favipiravir Covid-19’a yakalanan bütün hastalarımıza zaten ücretsiz veriliyor. Bu hapların da ondan farkı yok" dediğini ifade etti.
Prof. Dr. Üresin, benzerlerinin de yakında çıkacağını, buna ilişkin birçok firmanın çalışmalarını devam ettirdiğini belirtti. Yıl sonuna kadar bu hapların daha etkili olanların da kullanıma sunulacağına vurgu yaptı.
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