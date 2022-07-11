Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 5’inci doz aşı mesajı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ve risk grubundakilerin son aşılarının üstünden altı ay geçmişse hatırlatma dozu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti. Corona virüsü hatırlatma dozu randevuları bugün Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) açıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından aşı dozu konusunda önerilerde bulundu.

Ceyhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“3 mRNA aşınız varsa, 4. doz için öneri: Ülke çapında Aralık – Ocakta İsrail'de yapıldı. O zamanki omicron varyantına karşı kısa süre koruyuculuğu % 2,3 artırdığı görüldü. Sonra birçok çalışmada tam koruyuculuğun birkaç ayda önemli derecede düştüğü anlaşıldı. Ağır hastalıktan korunma daha uzun süre devam ediyor.

“5. DOZ UYGULAMASI İLE İLGİLİ VERİ YOK”

Bizde de; daha önce yapılan inaktif aşılar (Sinovac beya Turkovac) dikkate alınmaksızın, 3 doz mRNA aşısı olanlar, son dozun üzerinden 3 ay geçmişse 4. mRNA dozunu yaptırmalıdır.

4. doz 60 yaş üzerinde ve daha küçük yaşta bağışıklığı bozan bir hastalık veya tedavi varsa mutlaka yapılmalı, genç sağlıklı insanlarda ise yapılırsa iyi olur. 5. doz uygulaması ile ilgili veri yok. 3 mRNA aşınız yoksa hemen 3 doza tamamlayın.”





3 mRNA aşınız varsa, 4. doz için öneri:



-Ülke çapında Aralık - Ocakta İsrail’de yapıldı. O zamanki omicron varyantına karşı kısa süre koruyuculuğu % 2,3 artırdığı görüldü. Sonra birçok çalışmada tam koruyuculuğun birkaç ayda önemli derecede düştüğü anlaşıldı pic.twitter.com/0T2Ewmf0Nb — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) July 10, 2022

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